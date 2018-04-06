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Брэд Питт нашел утешение в обществе архитектора
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Брэд Питт нашел утешение в обществе архитектора 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
В последнее же время Питта часто замечают в обществе 42-летней Нэри Оксман. Женщина не связана с миром кино, она профессор Массачусетского технологического университета, архитектор, дизайнер и художница. С Питтом их, как пишут американские СМИ, свела общая страсть к архитекторе.
Сейчас актер и его подруга работают над новым проектом и постоянно встречаются.
Питт уже давно увлечен архитектурой — он сам разработал дизайн интерьеров их совместного с Джоли замка во Франции, лично занимался ремонтом и подбирал антикварную мебель. Более того, актер учился архитектуре, участвовал в восстановлении зданий после наводнения в Новом Орлеане и работал в соавторстве с другими архитекторами над проектами в разных странах, пишет «КП».
Нэри Оксман, как и Питт, в разводе. Она была замужем за аргентинским композитором.
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