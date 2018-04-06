Как скрыть недостатки интерьера с помощью декоративных балок

Когда речь заходит о декоративных балках, сразу вспоминаются тысячелетние английские пабы; фахверковые домики в немецком Шварцвальде — именно там братья Гримм собирали народные легенды для своих сказок; маленькие деревенские гостиницы в Северной Франции и прочие старые, но страшно уютные места.

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Как сделать балки самостоятельно

Удивительно, но балки (и потолочные, и опорные) вполне можно использовать в современном интерьере, в том числе и в квартирах. Средневековым ваше жильё это не сделает, но вполне может стать одним из основных декоративных элементов. Суть технологии проста. Цельный деревянный брус толщиной не менее 15 см обрабатывают особым образом, так, чтобы он перестал казаться новым и гладеньким, красят морилкой — полупрозрачной, чтобы была видна фактура дерева, а затем прикрепляют к потолку или стенам. Сделать всё это вполне можно самостоятельно. Большой аккуратности не требуется — тут чем фактурнее, тем интереснее.

Мнение редакции:

— При оформлении квартиры удобнее использовать брусы-обманки, они называются фальшбрусами. Фальшбрус синтетический, лёгкий и полый внутри, установить его совсем просто. Он хорош тем, что внутрь такого бруса можно спрятать провода или трубу, которые нельзя убрать под штукатурку, или, например, вмонтировать в него точечные светильники.

Балки как функциональный элемент

Балки могут быть потолочными (в этом случае их закрепляют поверх уже готового, окрашенного потолка), вертикальными (в этом случает они идут между полом и потолком, иногда не вертикально, а слегка под углом) или обрамляющими (ими можно окружить окно или что-то ещё). Изначально балки служили опорными конструкциями, но нам это совершенно не принципиально. Хотя если есть необходимость — то, конечно, почему бы и нет.

Чаще всего балки хочется установить как декоративный элемент, но они могут нести и довольно весомую функциональную нагрузку.

На заметку!

Балки часто используют там, где нужно разделить помещение на зоны, не возводя стен. Так любят делать в странах, где не принято ужинать на кухне — такой сквозной перегородкой в этом случае отделяют обеденную зону от остальной части гостиной. То же самое можно сделать на кухне или, например, разделить зоны в рабочем кабинете или детской. В этих случаях подойдут и вертикальные балки-перегородки, и одна (но обычно очень большая) потолочная.

Другой интересный момент — изменение восприятия пространства. Поперечные балки на потолке его «сжимают» — в этом случае помещение визуально кажется короче, чем есть на самом деле. Это может пригодиться, чтобы сделать более пропорциональной, например, узкую и длинную кухню или коридор. Продольные балки производят обратный эффект, то есть «вытягивают» помещение.

Обрамляющие балки обычно используют, чтобы выделить какой-то особенно выигрышный элемент (окно или камин) или замаскировать неудачный (скажем, оконные скосы, которые так и не удалось поправить).

Сделать интерьер с установкой балок можно и в квартире, и уж тем более — в доме. Там для этого декораторского приёма есть множество возможностей.

Мнение редакции:

— Балочные конструкции обычно ассоциируются с Европой, но на самом деле интерьер можно создать любой — от классического европейского до ранчо, японского, африканского или тропического. Хорошо балки выглядят встроенными в лофт или в скандинавский стиль — дерево «смягчает» такие интерьеры, делает их более тёплыми.

Дизайн с использованием балок требует внимательного подхода к выбору мебели и текстиля, но всё вместе будет выглядеть очень уютно, по-домашнему и даже немножко сказочно.

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