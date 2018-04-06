Интерьер, построенный вокруг камина

Хозяева квартиры — молодая семья профессиональных спортсменов. Их представления о будущем пространстве кардинально отличались. Муж хотел функциональный, оснащённый по последнему слову техники интерьер, жена мечтала о том, чтобы квартира отражала дух города, была выполнена в лучших петербургских традициях. Решить эту сложную задачу взялась московский дизайнер Елена Скутова, которая, по собственному признанию, не любит ограничивать себя одним стилем, монорешениям предпочитает эклектику. В данном случае смешение стилей стало единственно возможным выходом из сложившейся ситуации, и как результат в портфолио дизайнера добавился ещё один элегантный, по‑петербургски одухотворённый интерьер.

Пространство дизайнер «перекроила» в соответствии с техзаданием. Убрала несколько перегородок, объединив гостиную, кухню и столовую, за счёт коридора увеличила площадь санузлов, спроектировала две гардеробные и отдельное помещение для серверной. Здесь установлена система «умный дом», управляющая всеми процессами в доме от контроля безопасности и климата до дистанционной регулировки света и аудиовидеосистем. Помимо всего прочего, квартира оснащена встроенными напольными конвекторами и инновационной системой холодных потолков, которая, в отличие от традиционных кондиционеров, работает без сквозняков и навесных блоков, портящих внешний облик пространства.

Сердце дома — глазурованный изразцовый камин. «Когда я работала над другим проектом для тех же заказчиков, в одном из салонов нам на глаза попался белый изразцовый камин. Переглянувшись между собой, мы сразу поняли, он нам нужен, — поясняет Елена. — Правда, в процессе поисков нашли ещё более оригинальную и аутентичную модель — точную копию знаменитого барочного камина, который производил завод „Або“ в Финляндии в конце XIX—начале XX века. Подобные камины можно было встретить в некоторых домах Санкт–Петербурга. Впоследствии этот камин стал символом, олицетворением традиционного петербургского интерьера. Вот и в нашем проекте этот белоснежный „раритет“ своего рода стержень, основа пространства, вокруг него выстроена вся композиция».

Елена резюмирует: «Ко всем своим проектам я отношусь с особым трепетом, как к своим детям. Люблю их все, и каждый по-своему, потому что как не бывает одинаковых людей, так не бывает и одинаковых интерьеров. Интерьер — это живой организм, отражающий характер и индивидуальность хозяев, соответствующий их потребностям и стилю жизни. Работая над проектом, я стараюсь как можно глубже проникнуться желаниями заказчиков и создать для них неповторимый, очень личный образ».