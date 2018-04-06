Лофт, в котором практически всё сделано своими руками

Делай добро и бросай его в воду. Эту философскую идею из артхаусного советского мультфильма решила перефразировать американский врач-иммунолог Салтер Прайс. У матери двоих детей получилось нечто вроде «создай квартиру мечты, угрохай на неё 12 лет жизни, вложи душу и… продай».

Все поклонники лофтов и страстные почитатели индустриально-кирпичной романтики в курсе, что изначально эти пространства в буквальном смысле создавались и оборудовались вручную. Вместе с мужем Прайс выкупила три небольших лофта с пошлым современным ремонтом — ковролин, стены из МДФ и так далее.

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Следующие несколько лет молодая семья вручную отдирала штукатурку, плитку и ламинат до вожделенного бетонно-кирпичного основания, а затем искала, покупала, собирала и комбинировала самые неожиданные предметы вместе с самыми необходимыми. Так на свет появилась перегородка из травы и смолы, кровать с колёсами от винтажной складской тележки, стол в стиле лофт, сделанный своими руками, деревянная японская ванна и целое море странных, антикварных, необычных, временами ржавых и потёртых вещиц — получился стиль эклектичный, неповторимый, обладающий шармом и загадочностью.

Владельцы признаются, что больше всего хотели избавиться от лишних перегородок, однако вместе с тем приложили много усилий, чтобы соблюсти определённую степень приватности.

Правда, спустя 12 лет упорного и самозабвенного труда семья Прайс решила выставить своё «детище» на рынок. Нужно ли говорить, что квартира недолго простаивала без хозяев.

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