Цветные стены в маленьких квартирах: как сделать все правильно?

Достоинства цветных стен

1. Холодные насыщенные оттенки увеличивают пространство

Пожалуй, самая распространенная ошибка владельцев малогабариток — выбирать оттенки бежевого и теплую гамму для отделки квартиры. Теплые цвета визуально приближают друг к другу предметы и стены и поэтому скрадывают пространство. Лучше выбрать холодные оттенки — например, насыщенный голубой. Если хочется теплоты, используйте такую палитру в акцентах (мебель, текстиль).

Фото: Instagram thesandyside

2. Цветная акцентная стена станет фокусной точкой и отвлечет внимание

Такой яркий акцент действительно отвлечет внимание от несовершенств размеров комнаты. Сделайте акцентную стену насыщенного цвета в спальне в изголовье кровати или в диванной зоне в гостиной.

Фото: Instagram zikreta_ziki

3. Цветная стена в нише создаст визуальную глубину

И это действительно так. Оформите нишу глубоким темным цветом, и она будет выглядеть еще глубже.

Фото: Instagram apartmenttherapy

4. Цветной участок стены поможет зонировать пространство

В маленьких квартирах любые дополнительные перегородки могут скрадывать драгоценные квадратные метры. Зонирование интерьера с помощью цвета — одно из самых лучших решений.

Фото: Instagram p. l.ace Совет: не оформляйте темным цветом стену за телевизором. Внимание при просмотре, скорее всего, будет рассеянным.

5. Цветная стена разбавит скандинавский стиль

Чаще всего владельцы малогабариток выбирают скандинавский стиль. Сегодня он очень популярен за счет своей доступности и бюджетности. Наверное, поэтому успел порядком надоесть. Выделитесь и разбавьте светлые стены холодного нордического стиля яркостью.

Фото: Instagram folk_berry

Недостатки цветных стен

1. Сложности с подбором стиля и правильных аксессуаров

Если вы работаете с профессиональны дизайнером, проблема, вероятно, вас не коснется. В противном случае вы можете с ней столкнуться. На светлом фоне стен легко «рисовать» интерьер: подбирать мебель, аксессуары, сочетать их между собой. С цветом становится сложнее.

Фото: Instagram mari_de_la_mer Совет: красьте пробные участки стен, не покупайте сразу большие объемы краски, опираясь только на презентацию в магазине.

2. Неправильный выбор оттенка или его изобилие на стенах

С выбором цветной краски действительно легко ошибиться, ведь итоговый цвет зависит от таких факторов, как освещение в комнате, качество подготовки стены, цвет мебели и аксессуаров, которые тоже задают общее настроение. К тому же с цветом легко перестараться.

Фото: Instagram schoolrum_3d_vis 3. Риск выделить недостатки планировки

Если цветом оформлен один участок комнаты, можно акцентировать внимание на недостатках планировки, лишних выступах в стене. Чтобы этого не произошло, изучите наши рекомендации, как скорректировать нестандартную планировку с помощью отделки.

Фото: Instagram apartmenttherapy

Ищем компромисс

1. Это всего лишь стены, их можно перекрасить

Если вы готовы к экспериментам и не боитесь смелых решений — пробуйте. В конце концов, банка краски стоит не так уж много, стены всегда можно перекрасить или оклеить новыми обоями.

Фото: Instagram ameliaharris23

2. Попробуйте цветную затирку для плитки

Отличная идея для тех, кто хочет попробовать свои силы, но к масштабным решениям пока не готов — цветная затирка для плитки. С ней даже обычная плитка-кабанчик, которая уже порядком поднадоела, будет выглядеть интереснее и ярче, а санузел и фартук в кухне заиграют по-новому.

Фото: Instagram rhodeislandhomes