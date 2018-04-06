Как обновить интерьер спальни: пошаговая инструкция

Решили немного освежить интерьер спальни, но не знаете, с чего начать? Мы подготовили простую и эффективную пошаговую инструкцию: всего за девять шагов и с минимальными затратами времени и сил вы сможете самостоятельно сделать дизайн вашей спальни более оригинальным и современным.

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Шаг первый. Ознакомьтесь с актуальными идеями декора

Если вы всё ещё считаете, что статьи о новшествах дизайна и декора пишутся исключительно для дизайнеров и декораторов, поспешите убедиться в обратном! Современный интерьер всё больше склоняется к минимализму, экологичности, меньшим затратам и использованию handmade-аксессуаров. Именно поэтому многие из актуальных идей декора просты в реализации и наверняка придутся вам по вкусу. Прежде чем приступать к решительным действиям, изучите новые направления и выберите, какие из них вам по душе.

Шаг второй. Добавьте цвета

Часто в оформлении спален используют исключительно невыразительные цвета. Однако бесцветные интерьеры довольно быстро надоедают и редко вызывают какие-то особые эмоции. Попробуйте добавить цвета! Причём совершенно не обязательно это должен быть радикально-красный или ядовито-жёлтый — существует множество пастельных оттенков, а также спокойных, сложных, глубоких цветов.

Как обновить спальню с помощью цвета? Выручат виниловые наклейки, текстиль, цветные постеры, рамки для фото, светильники и прочие недорогие предметы интерьера. Или, как вариант, банка краски!

Шаг третий. Используйте приёмы, расширяющие пространство

Если ваша спальня довольно скромных размеров, её дизайн немыслим без приёмов, расширяющих пространство. Причём сделать комнату больше можно не только визуально, но и фактически. Мы собрали реально работающие 10 способов обустроить маленькую спальню так, чтобы в ней было больше места. Выбирайте и действуйте!

Шаг четвёртый. Купите (или приведите в порядок) туалетный столик

Туалетный столик — персональное пространство женщины, её личный уголок. Если в вашей спальне такого уголка нет, стоит его организовать; если есть — уделите больше внимания этой зоне. Чтобы вас вдохновить, у нас есть пять дельных советов и 25 очень красивых примеров того, как обустроить туалетный столик.

Шаг пятый. Добавьте handmade-аксессуары в стиле печворк

Использование в оформлении спальни аксессуаров и вещиц ручной работы — модный способ освежить интерьер, добавить уюта и оригинальности. Особенно популярен нынче стиль печворк, в этой технике можно шить подушки и покрывала, клеить обои, декорировать мебель, создавать картины и ковры. К тому же это очень простой и весьма антикризисный вариант для обновления спальни.

Шаг шестой. Уделите внимание шторам

Текстиль играет значимую роль в оформлении интерьера, особенно когда речь идёт о спальне. Одни только новые гардины могут радикально изменить весь стиль комнаты. Не знаете, как выбрать шторы для интерьера? Прислушайтесь к советам профессионалов и уделите этому вопросу самое пристальное внимание.

Шаг седьмой. Разберитесь с освещением

Свет невероятно важен для оформления спальни, и простая замена светильника, декор абажура или добавление дополнительного уровня освещения могут серьёзно изменить настроение всего интерьера. Сторонитесь скучных решений! Быть может, в интерьер вашей спальни идеально впишется необычный дизайнерский светильник? Или вам придётся по вкусу модное решение — лампочка без абажура?

Шаг восьмой. Загляните в ИКЕА

Шведский мебельный гигант регулярно пополняет и обновляет ассортимент, к тому же частенько предлагает покупателям ограниченные сезонные коллекции и новинки декора к различным праздникам. Мы выбрали 10 мелочей из магазина ИКЕА, которые преобразят вашу спальню, и уверены, что эта подборка вам понравится.

Шаг девятый. Создайте романтическое настроение

Спальня — комната не только для сна и отдыха, но и для романтики. Создать нужную атмосферу помогут ароматы, освещение и другие приятные мелочи. Мы нашли 30 идей создания романтического настроения, но уверены, что их гораздо больше. Вдохновляйтесь и меняйте свою спальню к лучшему!

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