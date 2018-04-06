Фантастическая квартира-пещера в Москве

Удивительная квартира с высокими потолками (4,9 метра!) расположена на шестом этаже. Здесь живёт творческая семья из трёх человек. Алексей — руководитель собственной студии дизайна, Анна — профессиональный фотограф. Их дочь, семилетняя Злата — школьница. Всех члены семьи очень любят активный отдых: альпинизм и путешествия по различным местам дикой природы. Даже Злата, несмотря на свой юный возраст, часто отправляется в путь вместе с родителями.

Сталактиты на потолке, необычная фактура стен, наличие экодеталей и многие другие элементы создают ощущение нахождения не в современной квартире, а в уникальном природном пространстве. Для создания интерьера этой квартиры были в основном использованы природные материалы: дерево, сланец, кварц, глина.. Однако нашлось место комфорту и современным тенденциям в дизайне. Кроме того, в «пещере» были применены необычные приёмы использования предметов, которые визуально расширили пространство. Любовь супругов к природе и удобству заметна в каждой комнате квартиры.

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Необычный тоннель

Знакомство с «пещерой» начинается с прихожей, в квартире Алексея и Анны это своеобразный тоннель песчаного цвета. Рельефные стены прихожей покрыты декоративной штукатуркой. Для освещения используются светодиодные ленты, которые находятся на стенах. Кроме того, в комнате есть гардеробная система, она прикрыта матовым стеклом.

Сталактит и панно из мха Прихожая ведёт в огромное пространство, залитое дневным светом — это гостиная, которая совмещена со столовой и кухонной зоной. Здесь интерьер оформлен в серых тонах, преобладают натуральные материалы. Стены грубые, покрыты микроцементом; полки выполнены из белой глины на деревянном каркасе. Над кухонной зоной свисает огромный деревянный куб. Но больше всего в этой комнате поражает воображение сталактит на потолке и большое панно из натурального мха.

В гостиной находится диван и уникальный экоэлемент — ограждение винтовой лестницы из стволов берёз. Кроме того, в этой зоне находится камин, который делает пространство более уютным. С наступлением темноты гостиная преображается и становится совсем иной — на потолке «загораются» стилизованные ловчие сети личинок грибных комариков Arachnocampa luminosa, которые обитают в системе пещер Вайтомо в Новой Зеландии.

Ледяной санузел

В санузле царит по-настоящему ледяная атмосфера. Стены отделаны стеклом, которое отодвинуто от перегородок на несколько сантиметров для свободного прохождения там световых лучей LED-ленты. В душевой подсвечены камни белого кварца. Интересная особенность этой комнаты в том, что пол под душевой системой устроен таким образом, что можно целиком опустить стопы в воду и представить, что ты сейчас находишься вовсе не в квартире, а на природе, например под водопадом.

Точечный свет

В спальне Алексея и Анны — минимум мебели: кровать и комод. Нотку экзотики вносят прикроватные тумбы в виде деревянных пней. Особенность этой комнаты в том, что рельефные стены сужаются к потолку, и благодаря этому создаётся впечатление нахождения в расщелине. Освещение в спальне точечное — подсвечиваются лишь необходимые зоны.

Грибы на лужайке

Детская — комната Златы — наполнена дневным светом, это было достигнуто при помощи продольного остекления. Мягкий зелёный ковролин на полу ассоциируется с лужайкой. Мебель в комнате многофункциональна — так, лежанка с подушками легко «превращается» в стол, за которым девочка может почитать книгу. Кровать Златы находится довольно высоко, и для того чтобы до неё добраться, девочке нужно забраться на стильные предметы интерьера — грибки.

Расширить пространство

Кроме детской, на втором этаже находится и кабинет. Пол в этой комнате покрыт ковролином. В кабинете также были применены некоторые приёмы, которые зрительно увеличили пространство помещения: стена отделана белой глиной, установлено продольное остекление и сквозные полки. Мебель в кабинете также весьма многофункциональна: стол может выступать как местом для работы, так и местом для отдыха. Кроме этого, в комнате находится комод и кресло.

Китайские песчаники

Источником вдохновения для санузла на втором этаже квартиры стали китайские песчаники. Осадочная горная порода была воссоздана при помощи сланцевого шпона путем отслоения тонкой части камня и наклеивания его на основу. Причудливые изображения в серых, жёлтых, коричневых оттенках расположены как на стенах, так и на потолке комнаты.

Костёр и берёза

Открытая терраса — настоящее сокровище квартиры. В этом пространстве было использовано искусственное озеленение. По всей площади террасы разбросаны куски камня, а остекление закрыто природной зелёной изгородью, что придаёт интерьеру природный натурализм. В кадке стоит берёза, которая подсвечивается с четырёх сторон. Кресла расположены вокруг костра, у которого так приятно всей семьёй проводить уютные вечера.

Архитектор Алексей Березняк

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