В Югре обнаружен массажный салон с сексуальными инквизиторами

На 50 оттенков оригинальней. В Нижневартовске полицейские выявили необычный интим-салон под прикрытием массажного кабинета.

Реклама массажного кабинета с самого начала раскрывала суть услуги

Кроме стандартного набора мебели для такого рода заведений в помещении находились впечатляющие предметы интерьера. Для любителей острых ощущений в кабинете стояли напольные кандалы и лёгкая версия ведьминского стула.

По словам массажисток эти орудия пыток они использовали для любовных утех. Правоохранители изъяли все документы. Владельцу салона грозит наказание за незаконное предпринимательство. Идёт следствие.

Устрашающий реквизит не только для атмосферы

Источник фотографий: пресс-служба ОМВД России по ХМАО — Югре