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«Микровелюр с повышенной мягкостью»: мебель для резиденции губернатора обошлась в 900 тысяч
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«Микровелюр с повышенной мягкостью»: мебель для резиденции губернатора обошлась в 900 тысяч 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В ходе написания материалов о различных государственных закупках, которые проводятся в Орловской области, РИА57 обратило внимание на приобретения «Облхозэксплуатации». Крупная сумма из бюджета региона ушла на один из домов в поселке Дружный, где находится резиденция губернатора.
Недавно там сделали ремонт, опять же за счет казны. Теперь завозят новую мебель на общую сумму свыше 900 тысяч рублей.
Два стола, четыре стула и восемь полукресел из массива бука для столовой и кухни — 270 тысяч рублей. Кухонный гарнитур цвета вишни с резными фасадами из массив липы — 288 тысяч рублей. Кстати, цвет ручек — состаренная латунь.
Тумба с раковиной, шкаф, зеркало, пенал темно-коричневого цвета из массива бука для ванной комнаты — 70,5 тысячи рублей. Душевая кабина — 50,78 тысячи рублей.
Диван с тканевой обивкой из микровелюра повышенной мягкости. Кресло с реклайнером, в котором откидывается спинка и поднимается поддержка для ног. Всего 229 тысяч рублей.
Напомним, в 2016 году администрация губернатора и правительства региона попыталась обновить мебель. Собирались закупить 23 кожаных кресла для чиновников почти за миллион рублей. Действия властей подверглись жесткой критике. Активисты ОНФ, комментируя госзакупку, выразили сомнение, что в дорогих креслах слуги народа будут лучше работать.
Отметим, врио губернатора Андрей Клычков в интервью РБК сообщал, что одна из основных задач на новом посту — «создать благоприятные условия в нашей непростой экономической ситуации для жителей региона, посмотреть сложные моменты с точки зрения доходной части бюджета, администрирования проблемных направлений». В Орловской области сложность с долгами, признал тогда врио.
Сообщение «Микровелюр с повышенной мягкостью»: мебель для резиденции губернатора обошлась в 900 тысяч появились сначала на РИА 57.
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