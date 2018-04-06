«Микровелюр с повышенной мягкостью»: мебель для резиденции губернатора обошлась в 900 тысяч

В ходе написания материалов о различных государственных закупках, которые проводятся в Орловской области, РИА57 обратило внимание на приобретения «Облхозэксплуатации». Крупная сумма из бюджета региона ушла на один из домов в поселке Дружный, где находится резиденция губернатора.

Недавно там сделали ремонт, опять же за счет казны. Теперь завозят новую мебель на общую сумму свыше 900 тысяч рублей.

Два стола, четыре стула и восемь полукресел из массива бука для столовой и кухни — 270 тысяч рублей. Кухонный гарнитур цвета вишни с резными фасадами из массив липы — 288 тысяч рублей. Кстати, цвет ручек — состаренная латунь.

Тумба с раковиной, шкаф, зеркало, пенал темно-коричневого цвета из массива бука для ванной комнаты — 70,5 тысячи рублей. Душевая кабина — 50,78 тысячи рублей.

Диван с тканевой обивкой из микровелюра повышенной мягкости. Кресло с реклайнером, в котором откидывается спинка и поднимается поддержка для ног. Всего 229 тысяч рублей.

Напомним, в 2016 году администрация губернатора и правительства региона попыталась обновить мебель. Собирались закупить 23 кожаных кресла для чиновников почти за миллион рублей. Действия властей подверглись жесткой критике. Активисты ОНФ, комментируя госзакупку, выразили сомнение, что в дорогих креслах слуги народа будут лучше работать.

Отметим, врио губернатора Андрей Клычков в интервью РБК сообщал, что одна из основных задач на новом посту — «создать благоприятные условия в нашей непростой экономической ситуации для жителей региона, посмотреть сложные моменты с точки зрения доходной части бюджета, администрирования проблемных направлений». В Орловской области сложность с долгами, признал тогда врио.