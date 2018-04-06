Как добавить в интерьер розового так, чтобы муж не сбежал из дома

Когда речь заходит о розовом, все вспоминают про детских кукол и их платья. А между тем этот цвет любят не только девочки, но и вполне взрослые тётеньки. (Дальше мужчинам можно не читать.) Признаться, он ведь и вправду очень красивый, и наверняка каждой из нас хоть раз, да приходила в голову мысль перекрасить в розовый если не весь дом, то хотя бы одну стену в изголовье кровати. Проблема в том, что там, где живут любительницы розового, как правило, обитают и те, кто его терпеть не может. Мы не будем объяснять вам, как их переубедить — это вы сделаете и сами, увидев те нетривиальные идеи применения розового, которые мы для вас приготовили.

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Да и время сейчас подходящее: наступила весна, самая вдохновляющая на перемены пора, когда так хочется чего-то нового — и в жизни, и в гардеробе, и в своей любимой комнате. Не зря же говорят: «видеть в розовом цвете» — значит, видеть прекрасным и идеальным. Добавим в интерьер немного идеального? Если к задаче подходить с умом и чувством меры, то всё получится.

1. Пастельное

Главное — выбрать правильные оттенки. Историк моды Александр Васильев говорит, что если необходимо подчеркнуть женственность, то следует выбирать пастельные варианты розового, а не агрессивную фуксию. Нисколько не умаляя достоинств фуксии, заметим, что именно разбавленные белым оттенки смотрятся очень спокойно, комфортно и вполне могут составить цветовую основу интерьера.

2. Прохладное

Если добавить к ним голубого или сиреневого, станет не так жарко и не так женственно. Отметьте это в качестве аргумента, которым можно будет воспользоваться в процессе переубеждения домашних. Розовый интерьер с синими акцентами вообще смотрится на удивление сдержанно, прямо даже как-то брутально.

3. Графичное

Пышности и шарма привнесёт чёрный — в деталях, которые совсем легко «вставить» в общую картинку: подушки, валики, покрывало, скатерть, сиденье стула… Лампы с чёрными элементами тоже отыскать, в общем-то, несложно. Найти светлую мебель, кстати, тоже. Общая атмосфера воздушности создаётся недорогими способами: за счёт краски на стенах и подобранного в тон текстиля.

4. Элегантное

Розовый с уклоном в коралловый. Смотрится вполне по-деловому, хотя и мило. Белый на розовом — элегантное и к тому же экономичное решение, потому что корпусная «бесцветная» мебель — это всегда дешевле, чем красочная.

5. Активное

А вот и она, фуксия, для любительниц всего яркого и стремительного. Грамотный декоратор «разбил» плоскость стены линиями и градациями — хороший и простой приём, если вздумаете красить стену самостоятельно. Для этого надо вооружиться малярным скотчем, строительным отвесом и уровнем, колерованной и белой красками, а также посмотреть пару видеороликов — пошаговых руководств. Не забудьте: берём только часть стены! Иначе это будет слишком даже для очень активных и смелых личностей. Вариант: сделать панно, натянув ткань с мягким наполнителем на кусок фанеры и закрепив эту конструкцию в вертикальном положении.

6. Небольшое

А это самый действенный способ убедить, что всё не так страшно. Всего-то навсего — одна стена с розовым повторяющимся мотивом и пара маленьких подушек на кровати. Обои наклеить можно за один вечер, а изготовление чехлов на подушки вообще поручить дочке — пусть порадует маму к 8 Марта.

7. Природное

Цветовое сочетание, признанное классическим. Почему? Потому что оно природное: цвет летней зелени и увядшей розы. Пасторальный садик на заднем дворе родового поместья. Если ваша вторая половина увлекается историей или пишет книги, то есть реальный шанс утвердить такой вариант.

8. Рассветное

Присмотревшись, можно увидеть, что стены в этой спальне бледно-розовые. Но почему-то нет никакой приторности. В чём дело? Посмотрите на потолок! Ход конём, что называется: контрастирует, отвлекает и одновременно с этим удачно довершает ненавязчивую «рассветную» тему. Гармонично подобранные шоколадные детали окончательно заставляют поверить в то, что розовый цвет бывает комфортным и уютным.

9. Аристократичное

А здесь — благородные серо-розовые нейтральные оттенки в неоклассических интерьерах. Как в лучших дворянских домах XIX века (скажите об этом, когда ваши оппоненты начнут особенно упираться). Можно задаться целью и поискать мебель в нужном оттенке или, что проще, подобрать подходящие обои и шторы. И в том и в другом случае сделать комнату более величественной помогут золотые, коричневые и чёрные штуки разных форм и размеров. Благодаря им можно усмирить даже абсолютно розовый интерьер.

10. Принцессовое

Признайтесь, сердце забилось чаще? Эх, кто из нас не мечтал о сладком царстве принцессы в своё время… Если вам всё-таки удастся доказать противникам розового, что он может быть вполне универсален и хорош собой, то может стоит решиться на нечто глобальное? Например, осуществить давнюю наивную мечту. Почему нет? И пусть говорят, что покупать мебельный гарнитур — не комильфо, а этот цвет вам не подходит. В конце концов, весна — это время перемен, в том числе и совсем неожиданных.

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