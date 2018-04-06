В Москве открылась международная выставка Batimat Россия 2018

Примерно 950 предприятий участвуют в мероприятии. Они представляют 2500 брендов, а количество посетителей идёт к 90 тысячам. На выставке несколько тем, несколько разделов: «Керамика. Сантехника», «Камень, технокерамика», «Комплексные решения дизайнеров», «Напольные покрытия, двери, замки, фурнитура», «Отделочные материалы. Декор. Интерьер», «Строительные материалы и оборудование», «Фасады. Оконные системы».

Отдельная и важная тема — иностранные участники. Совместный стенд итальянских компаний — в павильоне «Италия». В этом году в выставке участвуют 55 компаний из Италии, из которых 13 относятся к сектору камнеобработки, а 18 — к производству технической керамики. Их стенды — в зале № 14. В зале № 13 представлены стенды 24 компаний, специализирующихся на производстве керамической плитки. Их коллективная экспозиция называется Ceramics of Italy. Это ABK Group, Ariana, Ascot, Atlas Concorde, AVA, Ceramiche Brennero, Ceramiche Ricchetti, Dom Ceramiche, Ducati Tiles, FAP Ceramiche, Flaviker, Gambarelli, Gardenia Orchidea, GS Luxury Group, La Fabbrica, Lamborghini Tiles, Mirage, Progress Profiles, Settecento mosaici e ceramiche d’arte, Vallelunga & Co., Versace Ceramics.

3 апреля Агентство ИЧЕ-Посольство Италии (Отдел по развитию торгового обмена) провело пресс-конференцию и подробную экскурсию по стендам, посвященным керамике и её производству. Организаторы рассказали представителям СМИ, что российские предприятия сейчас активно покупают итальянское оборудование для производства керамической плитки, поэтому с точки зрения качества отличить российскую плитку от итальянской уже невозможно. Она не хуже. Остаётся вопрос дизайна, но это уже вкусовые вещи.

Итальянские специалисты рассказали о главных трендах в дизайне итальянской плитки: о том, что сейчас актуальны керамические панно под натуральный камень: оникс, мрамор. О том, что современная плитка способна повторить любой криволинейный орнамент благодаря технологиям лазерной резки и резки струёй воды. О том, что актуальны такие приёмы, как имитация маркетри и золочение (например, у Vercace), пальмовые листья и приглушённые цвета (у Vallenuga), геометрические узоры и контраст чёрного и белого (у Stile Italia).

В разделе строительно-архитектурной экспозиции организован Оpen Space Lounge для архитекторов и дизайнеров — arch: speech lounge, где представлены видеообзоры по актуальным темам и глобальным тенденциям в градостроительстве, а также книги по урбанистке, архитектуре и дизайну, издательского дома DOM publishers и журналы speech.

Организация выставки хороша и тем, что подразумевает живое общение всех со всеми. Например, дизайнера Диму Логинова мы встретили на стенде компании Yahtline, для которой он сделал коллекцию мебели «Северное сияние», а Веронику Андрихову (арт-директора школы «Детали») — в лектории, она рассказывала о доме мечты. На стенде издательского дома Burda (издаёт журналы SALON-interior, «Идеи Вашего дома», «Мой уютный дом», «Мой прекрасный сад» и др.) приглашённые архитекторы консультируют публику как по масштабным, так и по очень частным вопросам частного строительства и интерьера.

Демократичность, дружественность пронизывает атмосферу выставки. Это очень приятно, и это не меньшее достижение, чем большое количество экспонентов, посетителей, контрактов на Batimat Россия 2018.