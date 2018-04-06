Научите интерьер избавлять вас от стресса уже сегодня

Мы все знаем, что такое стресс, и все тяжко вздыхаем, в очередной раз услышав, как он вреден и как важно избегать ситуаций, его провоцирующих. Наверняка первый вопрос, который у вас возникает: а при чём здесь интерьер?

Всё просто — во время стресса мозг вырабатывает кортизол, который ускоряет сердцебиение, изменяет уровень адреналина в крови и затуманивает мышление. Но вы этого не замечаете. Угадайте почему? Правильно! Потому что мышление затуманено.

В этом состоянии мы забываем важные вещи, вроде ключей, денег, документов, давно кому-то обещанных мелочей и даже живых людей и животных. И всё потому, что наше тело изо все сил старается нас спасти.

При чём же здесь интерьер? А при том, что именно правильно оформленное пространство способно помочь не только справиться с последствиями стресса, но и снизить его уровень.

Главное всегда на виду

Если вы когда-нибудь доезжали до аэропорта без паспорта, выходили из дома без ключей и безвозвратно теряли телефон в собственной квартире, то вы один из 99% наших читателей.

Бороться с проблемой изощрёнными методами бесполезно — всё давно придумано за нас. Запомните истину, которую слышали уже много раз: у каждой вещи должно быть своё место. Мы чуть доработаем эту мысль.

Чтобы не терять ключи, их нужно каждый раз вытаскивать из сумки или кармана и размещать на специально подготовленном для них месте. Будь то специальная полочка или гвоздь, яростно вбитый в стену в день, когда в очередной раз вы забыли связку ключей, — не имеет значения. Главное, что это место есть и оно неоспоримо.

И да, если стресс уже построил в вашем организме собственный замок, будет лучше все наши советы дополнять фразой: «…выполненный в любимых расслабляющих оттенках, без острых углов и с памятной умиротворяющей надписью».

Паспорт, кошелёк, водительские права, пропуск, проездной и всё то, что нужно вам чаще раза в неделю, абсолютно всё и всегда должно лежать в одном и том же месте. Не на полочку выше, не правее, не левее, а именно там, где всегда. Чтобы в любом состоянии, при любом освещении и даже с телефоном у уха вы могли машинально сгрести всё необходимое в карман и выйти из дома во всеоружии.

Чистота залог порядка

Утро должно быть добрым! И ничто так не раздражает по утрам, как оставленная с вечера грязная посуда и неначищенные ботинки. Даже если из постели вас поднял самый неприятный за последние десять лет звонок, с каждым шагом вы должны ощущать накатывающее расслабление и успокоение. Достигнуть такого эффекта очень просто.

Мойте грязную обувь и тарелки, не откладывая это благодатное действо на потом. В чём благодать? Да в том, что именно такие механические, однообразные действия помогают упорядочить мысли и успокоить бушующий разум не хуже медитации под протяжный «Ом».

И нет, на утро оставлять благодать не стоит — утром вам нужен покой совершенно иного масштаба. Утро должно заряжать. Ходить по утрам лучше босиком. А значит полы должны быть чистые. Дышать стоит свежим воздухом. То есть первым делом, поднявшись с кровати, мы открываем окно. Без фанатизма, если на улице -20 или ураганный ветер, можно обойтись функцией микропроветривания. Продукты для завтрака должны быть подготовлены с вечера. План на весь день уже написан, и вы точно знаете, что сегодня наденете. Вот это и есть утро без стрессов.

Работу над ошибками никто не отменял

Мы часто рекомендуем пройтись по дому и выбрать предметы или участки интерьера, которые вас раздражают. Так вот, если вы страдаете от хронического стресса, проделать это просто необходимо.

Тактильно неприятные фактуры, раздражающие цвета, рисунки, орнаменты и текстуры, вызывающие неприятные мысли или ассоциации, должны быть нещадно уничтожены, закрашены или переданы в благодарные руки их новых хозяев.

Вот увидите, избавившись от источников беспокойства в интерьере, вы будете ощущать себя совершенно по-новому.

Старое не значит надёжное

Спорить на тему бесконтрольного потребления в обход здравого смысла или, другими словами, «зачем тратить деньги на то, что уже давно есть», мы не будем. Трезвый разум не позволит совершить ошибку и обменять добротную вещь на новую, только чуть дороже.

Сейчас мы говорим о вещах, которые своё уже давно отслужили и мало-помалу начали вызывать дискомфорт. Если двери скрипят, их можно смазать, но если они рассохлись и больше не закрываются, их пора менять.

То же касается мебели, техники и отделки вашего дома. Сыплющаяся на голову штукатурка только в кино вызывает улыбку, да и то не у всех. И да, времени у всех не хватает, заниматься этим сейчас нет ни сил, ни физической возможности, а зубы между тем мы сжимаем так, что пугаем пробегающих мимо собак.

Что делать? Всё просто — делегируйте проблему доверенному лицу. Родитель, супруг, брат, сестра, племянник или кто-то из ваших друзей наверняка заметят ваш ритмично дёргающийся глаз, сжатые кулаки и неадекватную реакцию на резкий звук.

Вот этого сердобольного человека и попросите о помощи. Пусть он и не возьмёт на себя все заботы, но по крайней мере проявит участие, проконтролирует или даже поможет вам справиться с очагом бытового стресса в вашем доме.

Планирование нас спасёт

Этот проверенный тысячами чудовищно занятых людей способ работает практически всегда — записывать свои планы в одном и том же месте. Это может быть ежедневник на резинке или пробковая доска в прихожей — не имеет значения. Главное — всё самое важное, необходимое и то, что никак нельзя забыть, будет именно там. Можно писать на обрывке салфетки, визитке страховщика или магазинном чеке — единственное правило: хранить эти обрывки в одном и том же месте.

Не доверяете бумаге? Подружитесь с телефоном, выберите одну (это важно — только одну) программу со списками и напоминаниями и никогда не откладывайте пользование ею. То, что можно сделать чуть позже, не будет сделано никогда.

Выявите токсичные привычки

Просмотр телевизора перед сном, чтение новостей во время еды, игнорирование прогноза погоды и так далее. Все это давно всем известные, крайне вредные по факту и совершенно безобидные на вид привычки мешают вам прожить хоть один день без пустырника и поломанных ногтей.

Поэтому услышьте нас, уберите из спальни телевизор, научитесь отключать электронные устройства во время приёма пищи и начните наконец читать прогноз погоды перед выходом из дома.

Это лишь начальная часть советов и правил жизни на низком уровне стресса — остальное лично для вас напишут ваш опыт и смекалка. А мы желаем вам простых решений и только приятных новостей.

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