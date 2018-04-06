Квартира с мебелью Ralph Lauren в киевской квартире

Эта квартира создана исключительно для отдыха, созерцания красоты и наслаждения жизнью. Чтобы добиться этого эффекта, дизайнеру понадобилась мебель от Ralph Lauren, несколько авторских предметов и талант к созданию уютных интерьеров.

Юрий Зименко, дизайнер интерьеров

перейти на профиль

Основатель «Дизайн-студии Юрия Зименко» с 2000 года.

В 2015 студия получила известную британскую премию European Property Awards.

Наряду с Philippe Starck и Kelly Hoppen Юрий Зименко публикуется на страницах книги Design Art of Villa 4.

Zimenko.ua Проекты ВСЕ Color blocking Черно-белая квартира

Объектом ремонта стала новая квартира с изначально неплохим планировочным решением.

Хозяйка квартиры хотела получить интерьер, где можно было бы комфортно отдыхать и наслаждаться жизнью. Она уже вырастила своих детей и могла сориентировать пространство исключительно под себя.

Требования заказчицы были следующими:

максимальное количество скрытых мест хранения (так появились двери-жалюзи по всей квартире);

уютные обои с узором пейсли, или «турецкими огурцами»;

присутствие в интерьере американской мебели от Ralph Lauren;

уют и комфорт в любое время года.

Необходимость в перепланировке была минимальная, для организации скрытых систем хранения потребовалось лишь немного подкорректировать пространство.

Кухню и буазери изготовили на украинском производстве по эскизам дизайна проекта Юрия Зименко.

Большая часть мебели и аксессуаров в гостиной любимый хозяйкой — Ralph Lauren.

Кофейные столики в форме деталей пазла — ещё одна авторская разработка дизайнера проекта Юрия Зименко. Состаренная сталь для предотвращения дальнейшей коррозии покрыта глянцевым лаком. Столики можно использовать как вместе, в собранном виде, так и по отдельности.

Спальня:

мебель и аксессуары — Ralph Lauren;

свет — Ralph Lauren;

текстиль во всех комнатах Ralph Lauren.

Санузлы:

смесители — Gessi.

Межкомнатные двери изготовлены на украинском производстве по авторским эскизам дизайнера проекта Юрия Зименко.

Фотосъёмка: Андрей Авдеенко.

Читайте также:

Образцовый лофт для трёх кошек и их хозяев

Лофт со множеством интересных идей по планировке и отделке

Квартира для бизнесмена и учительницы: московский идеал жилья