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Квартира с мебелью Ralph Lauren в киевской квартире
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Квартира с мебелью Ralph Lauren в киевской квартире 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Эта квартира создана исключительно для отдыха, созерцания красоты и наслаждения жизнью. Чтобы добиться этого эффекта, дизайнеру понадобилась мебель от Ralph Lauren, несколько авторских предметов и талант к созданию уютных интерьеров.
Юрий Зименко, дизайнер интерьеров
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Основатель «Дизайн-студии Юрия Зименко» с 2000 года.
В 2015 студия получила известную британскую премию European Property Awards.
Наряду с Philippe Starck и Kelly Hoppen Юрий Зименко публикуется на страницах книги Design Art of Villa 4.
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Объектом ремонта стала новая квартира с изначально неплохим планировочным решением.
Хозяйка квартиры хотела получить интерьер, где можно было бы комфортно отдыхать и наслаждаться жизнью. Она уже вырастила своих детей и могла сориентировать пространство исключительно под себя.
Требования заказчицы были следующими:
максимальное количество скрытых мест хранения (так появились двери-жалюзи по всей квартире);
уютные обои с узором пейсли, или «турецкими огурцами»;
присутствие в интерьере американской мебели от Ralph Lauren;
уют и комфорт в любое время года.
Необходимость в перепланировке была минимальная, для организации скрытых систем хранения потребовалось лишь немного подкорректировать пространство.
Кухню и буазери изготовили на украинском производстве по эскизам дизайна проекта Юрия Зименко.
Большая часть мебели и аксессуаров в гостиной любимый хозяйкой — Ralph Lauren.
Кофейные столики в форме деталей пазла — ещё одна авторская разработка дизайнера проекта Юрия Зименко. Состаренная сталь для предотвращения дальнейшей коррозии покрыта глянцевым лаком. Столики можно использовать как вместе, в собранном виде, так и по отдельности.
Спальня:
мебель и аксессуары — Ralph Lauren;
свет — Ralph Lauren;
текстиль во всех комнатах Ralph Lauren.
Санузлы:
смесители — Gessi.
Межкомнатные двери изготовлены на украинском производстве по авторским эскизам дизайнера проекта Юрия Зименко.
Фотосъёмка: Андрей Авдеенко.
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