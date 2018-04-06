Рабочее место на балконе за выходные: пошаговый мастер-класс

Кажется, зачем фрилансеру личный кабинет? Ложись на диван, ставь ноутбук на колени и работай сколько хочешь. «Ха, если бы все было так просто», — подумают сейчас дизайнеры, журналисты, переводчики, программисты. Да, кому-то удается нормально работать в парке, в кафе, в метро, но большинству из нас нужно уединение, покой, тишина — в общем, хоть какое-нибудь рабочее место. Недаром же в последние годы мы наблюдаем активное развитие коворкингов (формат офиса для сотрудников, которые не привязаны к определенному месту работы; проще говоря, фрилансер может арендовать в коворкинге маленький офис — на день, на неделю, на месяц).

Если работать дома, а не в коворкинге, то нужно обустроить в квартире мини-кабинет. Возникает главный вопрос: где же его разместить? Может, на балконе? Давайте расчистим лоджию от хлама и подумаем: реально ли сделать удобный, светлый и теплый кабинет на балконе? Мы уверены, что в этом нет ничего невозможного. Мы составили поэтапный план по обустройству балкона: всего девять простых шагов — и будет превосходный личный кабинет! 1. Остеклить балкон

К большому сожалению (а, может, и к счастью), мы живем не в солнечном Лос-Анджелесе, так что балкон должен быть полностью защищен от ветра, снега и перепадов температуры. Впрочем, остекление — это еще и дополнительная шумоизоляция. Лучший вариант для остекления лоджии — это тройные металлопластиковые окна. Здесь потребуется помощь профессионалов: благо, на рынке существует множество компаний, занимающихся остеклением лоджий.

Если балкон уже остеклен, а качество окон вполне устраивает, идем дальше.

2. Решить вопрос освещения

Наверняка работать придется не только днем, но и поздним вечером, ранним утром или ночью. Но обычно на балконе нет электричества, поэтому следующий шаг — протянуть проводку из примыкающей комнаты.

По факту понадобится всего лишь одна розетка, к которой можно подключить и настольную лампу, и торшер, и компьютер. Конечно, можно сделать полноценное освещение: заказать натяжной потолок с несколькими светильниками или повесить небольшую люстру, но такие переделки потребуют намного больше времени и сил.

3. Утеплить балкон

Зимой на балконе будет очень холодно даже при наличии самых толстых стеклопакетов. Чтобы в любое время года в будущем кабинете была комфортная температура, нужно утеплить стены, потолок и пол специальными теплоизолирующими материалами. Например, пенофолом — это экологически чистый утеплитель, толщина которого всего 4 мм. Учтите, что перед монтажом пенофола углы и щели нужно загерметизировать самоклеящейся лентой.

Помимо утеплителя необходимо использовать гидро— и пароизоляцию, чтобы впоследствии отделка, мебель и оргтехника не пострадали от конденсата.

4. Подумать о дополнительном обогреве

К сожалению, простое утепление не спасет балкон от сильных морозов. Если зимы суровые, то с ноября по март работать придется в пальто, шапке и перчатках. Не самые хорошие условия, правда? Следующий шаг — придумать, как обогреть балкон в холодное время года.

Первое, о чем стоит помнить, — на лоджию запрещено переносить стационарные радиаторы отопления (только по согласованию с определенными органами), поэтому на помощь придут электрические конвекторы, масляные или инфракрасные обогреватели. Они безопасные, экологичные, их легко регулировать (можно выставлять нужную температуру) и передвигать с места на место.

Бесшумный и экономичный электрический обогреватель Electrolux представлен в магазине «АЛСЕРА». Принцип работы заключается в нагревании окружающих предметов и поверхностей (пол, стена), которые отдают тепло воздуху.

ГДЕ КУПИТЬ? Что: обогреватель электрический

Где: интернет-магазин «АЛСЕРА»

Цена: от 4 890 руб. Телефон: +7 (495) 788-54-29 Сайт: www.alsera.ru 5. Продумать отделку

После того, как работы по остеклению, отоплению и освещению проведены, можно приступать к финишной отделке балкона. Придумайте свой дизайн-проект: решите, чем покроете стены и пол, что будет на потолке, определитесь, в каких оттенках хотите оформить свой будущий кабинет. Старайтесь использовать светлые тона: считается, что они зрительно увеличивают пространство.

Что касается отделки стен, выбирайте между гипсокартоном, вагонкой или пластиковыми панелями. Гипсокартон подойдет, если в дальнейшем решите наклеить на стены обои или покрыть их декоративной штукатуркой. Вагонка идеальна для тех, кто предпочитает экологичные интерьеры. Пластик — самый экономичный и простой в монтаже материал: подходит и для стен, и для потолка. Кстати, о потолке: легче всего оформить его пластиковыми сэндвич-панелями. Что положить на пол? Линолеум (бюджетный материал, отлично имитирует дорогие покрытия типа паркета из натурального дерева), ламинат (износоустойчивый и функциональный) или ковровое покрытие (дополнительно утепляет пол).

Подобный ламинат можно заказать в «Я-Магазине»

6. Поставить мебель

Ремонт балкона окончен, ура! Начинаем обставлять его мебелью. Что самое главное в кабинете? Правильно, стол для компьютера и стул.

Стол должен быть просторным и удобным, чтобы работать было комфортно. Стул — эргономичный и не слишком большой. Скажем так, роскошное кожаное «кресло босса» — это круто, но только для огромного балкона.

Письменный стол Medea, Италия

цена: от 125 000 руб.

​Размеры: 120х70х87,7 см.

Изножье из металла, покрытого лаком, топ из экошпона

Производитель:

Компания Profis

Компания PROFIS,

+7 (921) 967-56-98,

profis.yapokupayu.ru Бюро Andrea Fanfani, Италия

цена: от 294 520 руб.

Размеры: 100х85х43 см.

Материал: массив дерева, позолота, акрил

Производитель:

фабрика мебели Andrea Fanfani

Компания Casa Milano,

+7 (966) 024-94-95,

www.casamilanohome.com Письменный стол, Италия

цена: от 152 904 руб.

Размеры: 155х75х78 мм.

Материал: массив из бука, шпон из вишни

Производитель:

фабрика мебели Selva

Компания PROFIS,

+7 (921) 967-56-98,

profis.yapokupayu.ru 7. Повесить жалюзи или шторы

Согласитесь, работать при ярком солнечном свете совершенно невозможно: во-первых, он отвлекает от процесса (хочется тотчас бросить работу и пойти гулять), во-вторых, засвечивает монитор (не видно ни текста, ни картинок). Так что лучше сразу завесить окна легкими шторами или светлыми жалюзи.

К тому же шторы — это еще один важный элемент декора. Без них кабинет будет каким-то незащищенным и неуютным.

8. Найти место для полок

Чтобы превратить балкон в полноценный кабинет, в нем должно быть все для комфортной работы.

В том числе полки, тумбочки и стеллажи, где будут храниться важные бумаги и документы, стоять книги и лежать канцтовары. Также можно разместить офисную технику, например, принтер.

Навесная полка «Рауна» от компании «СиВер» имеет небольшой размер, что позволяет использовать ее в небольших рабочих кабинетах.

ГДЕ КУПИТЬ? Что: полка навесная

Где: компания «СиВер»

Цена: от 4 280 руб.

Телефоны: +7 (919) 726-19-23, +7 (495) 784-63-04 Сайт: siwer.ru 9. Продумать декор оставшейся части балкона

Рабочее место будет занимать только одну половину балкона. Что делать со второй, оставить пустой? Нет, это неинтересно. Оформите ее по своему усмотрению: поставьте туда уютное кресло и маленький столик или крошечный диванчик с подушками. Сами понимаете: работа работой, но и отдыхать тоже нужно.

Кроме того, обязательно украсьте балкон стильными предметами интерьера: милыми фотографиями, красивыми картинами, забавными фигурками или цветами. Все-таки домашний офис должен быть не только удобным, но и уютным. Кабинет на балконе готов!

Как оформить дом по-новому:

Как обустроить рабочую зону дома в стиле шале?​ Четыре модных оттенка в дизайне ванной комнаты Шоколад и зефир: кухня в модных цветах Pantone-2018