Оформление интерьера

Когда вы делает ремонт, вы концентрируете внимание на крупных деталях интерьера. Это правильный подход, но именно детали делают интерьер уютным и законченным. Поэтому необходимо внимательно подойти ко всем тонкостям оформления интерьера! Профессионалы справятся с это задачей без проблем. А тем, кто не имеет специального образования и навыков, важно понять какую роль могут играть детали в интерьере и как правильно их обыграть.

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Дя интерьера используются аксессуары небольшого размера, выполняющие, в основном, декоративную роль, хотя и практическая ценность в этом случае присутствует. Это могут быть картины, скульптуры, постеры, яркие вазы, необычные часы и светильники, диванные подушки, коврики, коллекция морских раковин или винотека. Правильно подобранные предметы интерьера способны стать настоящим украшением дома.

Из мелочей состоит интерьер. Тем более, их стоимость не должна быть внушительной. Для оформления детской комнаты, например, подойдет не только полотно известного мастера, но и рисунок самого ребенка, вставленный в красивую раму. При выборе аксессуаров для интерьера, необходимо учитывать стиль интерьера, его цветовую гамму, площадь комнаты, соотношение к высоте потолков, оконным и дверным проемам. Кроме того, точно так же как стиль определяется деталями, детали интерьера определяют стиль. В восточном интерьере будет уместен марокканский светильник. В гостиной, выполненной в классическом стиле, подобный аксессуар только испортит обстановку. Перед тем, как остановиться на выборе какой-то детали, полистайте специализированные журналы, изучите альбомы, чтобы понять, какие светильники, орнаменты, ткани, посуда и декор подходят именно для вашего интерьера.

При необходимости расставить яркие цветовые акценты в интерьере и обновить действующие помещения, аксессуары — прекрасный способ. Так, несколько пестрых деталей способны разнообразить слишком монохромный и скучный интерьер. Большие плоскости ярких оттенков в данном случае могут показаться чересчур навязчивыми и утомляющими.

Освежить надоевшую кухню или гостиную в бежевой гамме можно, дополнив интерьер яркими шторами. На столе будет уместна ваза из цветного стекла в тон текстиля, а на стене — самое место для цветного постера.