Кухонная фурнитура

Кухня — это стратегически важная часть квартиры. Она олицетворяет домашний очаг, поэтому должна уютной и многофункциональной. Выбирать тщательно нужно не только дизайн гарнитура, стол и стулья, кухонную технику, но и кухонную фурнитуру. Производители предлагают большое разнообразие фурнитуры для кухни!

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Лифтовые механизмы помогают открывать верхние кухонные секции, для открытия достаточно легкого прикосновения руки. Поршневой механизм газ-лифт, которым оснащаются дверцы, открывающиеся вверх, отвечают за плавность и легкость подъема и опускания.

Пружинные петли, которыми комплектуются дверцы, поднимающиеся параллельно плоскости шкафа, похожи на параллелограмм. А механизмы, блокирующие задний ход, устанавливаются на дверки, открывающиеся вертикально вверх. Таким образом фасад фиксируется абсолютно в любом положении. Закрыть дверцу можно, если снова ее приподнять и опустить до конца.

Хорошим вариантом является «откатная» дверка. Достаточно слегка потянуть за нее, и она «уезжает» вверх или в сторону. Для плавного и плотного открытия-закрытия ящика необходимо установить доводчики.

Сегодняшние дверные петли, используемые в конструкции, позволяют открывать дверь более чем на 90 градусов. А «петли-лягушки» удобны тем, что способствуют изменению дверок фасада, достаточно лишь потянуть за верхний элемент петли.

Кухонная фурнитура должна быть надежной. Современные изделия рассчитаны на использование в стандартных условиях до 25 лет. Дизайн ручек, направляющие и иные механизмы разрабатываются с учетом пожеланий заказчика и физиологических особенностей человека.

Кухня должна быть устроена рационально. Чаще всего конструкция оборудуется классической выдвижной системой хранения. Несколько вложенных друг в друга направляющих позволяют выдвинуть ящик так, что задняя стенка оказывается на уровне фасада кухни. Несмотря на такое положение, тяжелый ящик не провисает.

В выкатных системах проволочная сетка-контейнер автоматически выезжает в момент открывания дверцы. За ней устанавливаются выдвижные корзины, которые нужно вытягивать самостоятельно. Вытягивать корзины необходимо постепенно, если уровней несколько или поочередно. Часть корзин выдвигается полностью, другие — на 5/6 от глубины.

Выдвижные системы дешевле по стоимости. Низкой стоимости способствует меньшее количество фурнитуры. Еще один несомненный плюс выдвижных систем — простота сборки. Такие системы устанавливаются на шкафы с откидными дверцами. Во избежание проникновения запахов на дверцы устанавливаются шумозащитные резинки.

Для угловых секций подходит «карусель». В данном случае поворотный механизм, используемый в конструкции, позволяет достать все необходимое, при открывании дверцы. Есть даже модели, выдвигающиеся на 270 градусов.

Полки «паровозик» — прямоугольные, соединенные, как вагоны, при помощи поворотных элементов, выезжают при открытии. Механизм работы прост — дверца открывается, полки задвигаются.

Под раковиной — самое место для полки-корзины с выемкой для слива. Здесь можно хранить губки-салфетки и прочую хозяйственную утварь. Для более удобного размещения кастрюль, крышек, сковородок или столовых приборов можно воспользоваться вкладышами-разделителями для кухонных ящиков. Они могут быть как типовыми, так и с изменяющейся шириной.

Закрепить тарелки в ящике можно с помощью заградительных колышков, располагаться они могут как вертикально (по типу сушки), так и горизонтально. Популярны в настоящее время и рейлинги. На них может крепиться абсолютно все, начиная от подвесных систем для хранения ложек-вилок и до декоративных кашпо с цветами. Удачным дополнением кухни станут металлические магнитные планки для ножей и прочие функциональные элементы конструкции.