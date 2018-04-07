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Дорого и бюджетно: как оформить не белый скандинавский интерьер
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Дорого и бюджетно: как оформить не белый скандинавский интерьер 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: Inmyroom
Индивидуальность этому интерьеру трехкомнатной квартиры в Швеции придает глубокий серо-голубой цвет стен, обилие фактур и множество декоративных деталей. Хотите так же? Рассказываем, как повторить обстановку у себя дома.
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