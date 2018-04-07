Дорого и бюджетно: как оформить не белый скандинавский интерьер

Индивидуальность этому интерьеру трехкомнатной квартиры в Швеции придает глубокий серо-голубой цвет стен, обилие фактур и множество декоративных деталей. Хотите так же? Рассказываем, как повторить обстановку у себя дома.