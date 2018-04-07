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Как оформить маленькую квартиру: 5 реальных примеров
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Как оформить маленькую квартиру: 5 реальных примеров 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: Inmyroom
Жизнь в микро-пространстве вовсе не повод для уныния, если каждый сантиметр площади квартиры использован с умом. А планировочные и декораторские решения можно подсмотреть в интерьерах других малогабариток. Например, из нашей подборки.
Маленьким квартирам — только светлые тона? Декораторы интерьерной студии Now Interior Design так не считают. Поэтому и оформили двушку в Стокгольме наперекор стереотипам — в стильных серых и сине-зеленых оттенках. Грамотное зонирование и умелая работа с насыщенной цветовой палитрой помогли визуально сделать квартиру больше, чем на самом деле.
А вот у дизайн-бюро Wida interior подход к цвету, напротив, по-скандинавски традиционен. В квартире, которая оформлялась для сдачи в аренду, выбор в пользу белых стен был продиктован еще и необходимостью визуально смягчить косоугольную планировку — типичный мастхэв квартир в исторических домах.
Для зонирования использовали невесомые прозрачные перегородки, а акцентной сделали кухню: на белом фоне синий цвет раскрылся максимально глубоко.
Редкая европейская квартира обходится без полноценного спального места, даже если речь идет о совсем маленьких пространствах. В случае с этой однушкой в Стокгольме положение спасли высокие потолки — здесь они больше трех метров. В итоге спальное место разместили на антресоли, а сразу под ним — вместительную систему хранения.
Несмотря на небольшие габариты, эта шведская двушка тоже выглядит просторной. Для этого эффекта здесь пожертвовали кухней — она почти полностью осталась без дневного света. Вопрос с освещением в этой зоне решили при помощи потолочных точечных светильников и спотов, а холодильник перенесли в коридор.
Минимум белого, темные цвета, несколько видов напольных покрытий, открытые полки — казалось бы, это точно не про малогабаритку. Но в арсенале дизайнера Марианны Эвену, отвечающей за дизайн этой крохотной квартиры в Париже, полным полно таких спорных, на первый взгляд, приемов. И все они работают!
Впрочем, традиционные идеи никто не отменял, поэтому диван-трансформер и невесомые светильники тоже имеются.
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