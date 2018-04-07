Дом недели: трехэтажный коттедж в Истринском районе

Этот загородный дом предназначен для проживания двух поколений одной семьи. Для молодых заказчиков дизайнеры оформили на трех этажах современный интерьер с несколькими спальнями, комнатами отдыха и многочисленными системами хранения. Для старшего поколения — спроектировали отдельную жилую зону в более традиционном стиле кантри.

Заказчики обратились к дизайнерам Яне и Юрию Волковым с необычным заданием: придумать интерьер для загородного коттеджа, в котором будут жить несколько поколений семьи. Основной объем дома (3 этажа) предназначен для молодых заказчиков с ребенком, для старшего поколения выделили часть первого этажа с отдельным входом.

«Первоначальный проект дома разработало архитектурное бюро, а мы по ходу разработки проекта вносили корректировки, — рассказывает Юрий Волков. — На первом этаже разместили общественные помещения: кухню, гостиную с камином, а также игровую детскую зону и библиотеку. На втором этаже — спальня родителей и детская. На третьем — домашний кинотеатр и еще одна кухня. Отдельным блоком идет жилая зона для родителей заказчика».

Площадь дома позволила дизайнерам сочетать в проекте различные отделочные материалы. Стены покрасили, украсили деревянными молдингами, а стенам и потолкам придали рельеф с помощью листов ГКЛ. Для декора отдельных зон использовали гальку и даже листы латуни.

В каждом помещении есть своя система хранения: так, к прихожей примыкает вместительная гардеробная. В игровой комнате есть стеллаж для игрушек и бумажные эко-мешки. Для бытовых вещей нашли место в подлестничном пространстве. В личных комнатах на втором этаже спроектировали большие гардеробные.

«Мы оформили дом фактически на две семьи, у которых разные взгляды на красивый интерьер. Молодые заказчики выбрали современное оформление в светлых тонах с яркими акцентами и вставками графитового цвета. Старшему поколению по душе пришелся стиль прованс с пастельными бежевыми, зелеными, голубыми оттенками. Дом получился очень цельным по колориту, но при этом его никак нельзя назвать монотонным», — говорят дизайнеры.

Большую часть корпусной мебели изготовят на заказ. Остальную дизайнеры планируют подобрать в интернет-магазинах и шоу-румах. «Декор для дома достаточно крупный: мелкие предметы в таких интерьерах бессмысленны, — рассказывает Яна Волкова. — Мы использовали керамику разных цветов и графику на подрамниках. Отлично смотрятся элементы в этнической тематике. К ним еще добавим натуральный текстиль (лен, хлопок, шерсть), и интерьер станет еще уютнее».

1 этаж Прихожая Отделка: краска, Little Greene; обои, Yana Svetlova Wallcoverings, коллекция Rolls Part II Напольное покрытие: керамогранит, La Fabbrica Kauri Tasman Tech Lap/Ret; паркетная доска однополосная, «Ясень Янтарный AW» Освещение: люстра, Modo Chandelier Gold 3; бра, GOLDEN MID и Loft Glass bluebell, Loft Lightstar 052026

Игровая комната Отделка: краска, Little Greene Освещение: Lightstar RULLO 214436

Кухня–гостиная Отделка: краска, Little Greene; керамическая плитка для стен, ADEX OCEAN Surf Gray Напольное покрытие: паркетная доска однополосная, «Ясень Янтарный AW» Мебель: диван, Ноттингем 290; стул Baltim, Cosmo ; консоль, Simple Line Декор: ковер, GRAFFITO Артикул 689 Освещение: люстра, Lightweight FOSCARINI, Loft Lightstar 051126; бра, Loft4you GLASS SILVER

Библиотека Отделка: краска, Little Greene; обои, Eco Wallpaper Reflections 5912 Напольное покрытие: Kerama Marazzi, калейдоскоп белый, стальной Мебель: столик, Pentahedron Side Table Освещение: бра, Geometry Glass Light Bra Milk, INDA SPOT GU10

Санузел Отделка: плитка, Equipe Caprice Deco Wave Colours; краска, Little Greene Напольное покрытие: Equipe Caprice Deco Wave Colours Санфаянс: рукомойник, Excellent Actima Ovia; унитаз и биде, Ideal Standard Connect Полотенцесушитель: Margaroli Sole 442-4 хром Смесители: Am.Pm Like F8092200 Освещение: Lightstar, Loft4you

Веранда Отделка: краска, Little Greene; обои, Yana Svetlova Wallcoverings, коллекция Rolls Part II Напольное покрытие: керамогранит, LA FABBRICA KAURI Tasman Tech Lap/Ret; паркетная доска однополосная «Ясень Янтарный AW» Мебель: кофейный стол, Toulouse Освещение: светильник, Casamania Granny Suspension, Loft Lightstar 051126

2 этаж Холл Отделка: краска, Little Greene Напольное покрытие: паркетная доска однополосная, «Ясень Янтарный AW» Освещение: светильник, Loft Lightstar 052026

Спальня Отделка: краска, Little Greene; панно, Black Beech Напольное покрытие: паркетная доска однополосная, «Ясень Янтарный AW» Мебель: прикроватная тумба, Archpole; кресло, Loftdesign, стул, Andrew Martin Bobbili Stool Освещение: Loft Lightstar 052026; подвесной светильник, Jeremy Pyles Jeremy Pharos Pendant Light designed

Гардеробная Отделка: Eco Wallpaper Black and White Art 6067 Напольное покрытие: ковролин, Ultra Освещение: LED-подсветка, Loft4you

Душевая Отделка: San Marco Marco Polo Напольное покрытие: Serenissima Cir Industrie Ceramiche Санфаянс: бетонная раковина, Dimond; поддон для душа, RGW Stone Tray ST-0129G 90х120 с сифоном; унитаз, Ideal Standard Connect Полотенцесушитель: Terma Lukka 940х400 Смесители: душевая стойка, Hansgrohe Crometta S 240; Hansgrohe Logis 71131000 Освещение: Lightstar, Loft4you

Ванная комната Отделка: Equipe Caprice Deco Wave Colours Напольное покрытие: Equipe Caprice Deco Wave Colours Мебель: керамический столик-табурет, Garden Stool Санфаянс: рукомойник, Excellent Actima Oviа; унитаз, Ideal Standard Connect; акриловая ванна, Riho Castello 180 Смесители: смеситель на борт ванны, Am.Pm Like F8001300; душевая стойка, Hansgrohe Crometta S 240 Освещение: люстра, Polygon Chandelier 6 White, Loft Lightstar 052026

Детская Отделка: краска, Little Greene Напольное покрытие: паркетная доска однополосная, «Ясень Янтарный AW» Мебель: ИКЕА Ковер: Velvet Osta Carpets Освещение: Loft Lightstar 052026

Кабинет Отделка: краска, Little Greene; Borastapeter Falsterbo II 4006 Напольное покрытие: паркетная доска однополосная, «Ясень Янтарный AW» Мебель: диван, Industrial Scissor Lift Table Iron Restoration Hardware Декор: часы, Lehome V989 Освещение: светильник, Monkey Lamp Hanging, Loft Lightstar 051126

3 этаж Лаунж-зона Отделка: краска, Little Greene Напольное покрытие: модульный ковролин, Isolux; плитка, Peronda Мебель: стул, Cherner Освещение: подвесной светильник, Nemo Tubes 3 pendant; бра, Geometry Glass Light Bra Milk; накладной светильник, Lightstar ILLUMO X2 051039

Родительская половина Кухня — гостиная — коридор Отделка: краска, Little Greene, San Marco Marco Polo; керамогранит, MARMI ANTICHI СLASSICO, Pastorelli Marmi Antichi Listello Incas, Бруклин 195 кирпич Напольное покрытие: паркетная доска однополосная, «Ясень Янтарный AW» Мебель: консоль, Garda Decor; кресло, Shannon; кофейный столик, Stanley Side Table Освещение: подвесная люстра, Eglo 85447 Medici; подвесной светильник, Eglo 85445 Medici; бра, Eglo 85448 Medici; торшер, Colosseo 41205/F Alfeo

Ванная комната Отделка: краска, Little Greene Напольное покрытие: Octogono Musichalls Multicolor Санфаянс: умывальная чаша, Alice Ceramica 100111; унитаз, JIKA Olymp; ванна, Triton АРГО Смесители: Gustavsberg Nautic GB41214047 64, Ideal Standard Освещение: подвесной светильник Rimini, Lightstar 011278, Maytoni Venera H260-02-N