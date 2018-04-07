Как испортить потолок: 7 проверенных способов

Ассортимент отделки потолков большой, и каждый потребитель может выбрать вариант по своему вкусу. Однако всегда стоит помнить о чувстве меры: при злоупотреблении некоторыми приёмами потолок может стать причиной недоумения ваших гостей.

Стоит ли чрезмерно его декорировать? Что будет, если разместить на одной плоскости волну из гипсокартона, встроенную подсветку и натяжной потолок? Может, стоит украсить его рейками? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте в обзоре нашего эксперта — архитектора-дизайнера Руслана Кирничанского . Он рассказал нам о самых неудачных вариантах оформления потолков.

Руслан Кирничанский, архитектор-дизайнер, эксперт и дизайн-критик

Занимается разнообразной деятельностью: это и строительство зданий, и работа с внутренним пространством. Ведёт проекты как в России, так и в странах Западной Европы.

fab-im.com Потолок — единственная плоскость в интерьере, которая не требует дополнительного использования и новых функций; добавить к нему что-то практически невозможно. Но наши дизайнеры не всегда с этим согласны, и довольно часто они «радуют» своими попытками придумать что-то новое. Рассмотрим лишь некоторые из этих новаций.

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Потолок с волной из гипсокартона

Классическая волна на потолке — довольно распространённый и узнаваемый элемент интерьера в духе «евроремонт». Для чистоты стиля необходимо скомбинировать волну со встроенной подсветкой (точечным светом). Любители «евроремонтов» не стоят на месте и постоянно экспериментируют, к примеру, добавляют к волне кусок дешёвого полимера, который гордо именуют натяжным потолком.

Натяжной потолок

Натяжной потолок — это очень модный варинт. Он обладает самыми востребованными у наивных людей качествами: низкой стоимостью и блеском. Вопросов об экологичности и эстетике не возникает, так как установка натяжных потолков обходится недорого. То, что при монтаже натяжного потолка нередко взрываются газовые баллоны, это, наверное, происки конкурентов.

Реечный потолок

Это вариант из разряда «сам себе дизайнер/мастер/автослесарь/хирург» — выбор в пользу такого потолка делают бывшие любители конструкторов «Лего», которые готовы долго подгонять рейки. Кропотливая работа требует времени и усердия. Кстати, использование реек золотого цвета — особый шик.

«Армстронг»

Распространённый вариант отделки потолка в ЖКХ-структурах и в офисах категории «В» где-нибудь на шоссе Энтузиастов. Подвесные потолки «Армстронг» чаще всего устанавливают именно в офисных помещениях, однако они встречаются и в квартирах, что очень печально.

Странные конструкции из гипсокартона

Некоторые думают, что делать волну на потолке — это банально, поэтому останавливают свой выбор, например, на цветочках. Гипсокартон — гибкий материал, который позволяет собрать самые немыслимые формы на потолке. Такие конструкции — это особая гордость тех людей, которые хотят, чтобы «блестело и было не как у всех».

Кстати, довольно часто любители гипсокартона останавливают свой выбор на сложных конструкциях в детских комнатах — лепят на потолке солнышко и облака.

Потолки цветные и с рисунком

Это скользкая дорожка, пройти по которой можно только с профессиональным дизайнером, который как минимум окончил академию или университет. В противном случае результат будет как на этой фотографии, где вы можете увидеть совершенно негармоничное сочетание цветов. К тому же на этом потолке есть странные волны и точечный свет — видимо, дизайнер решил использовать при создании этого потолка абсолютно все приёмы, которые ему известны.

Индустриальные потолки в стиле лофт

Не так давно я ужинал в ресторане, который находится на первом этаже 17-этажного здания. Заведение было оформлено в стиле лофт. Мне было очень «приятно» находиться там и сквозь гам и музыку слышать шум канализационной трубы, которая шла под потолком по всему ресторану. А ведь очень важно при выборе отделки потолка думать о том, чтобы вам и другим людям было комфортно находиться в комнате.

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