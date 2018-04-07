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Новое поколение российских дизайнеров готово заявить о себе
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Новое поколение российских дизайнеров готово заявить о себе 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Каждая инсталляция будет посвящена одному дизайнеру, его творческому становлению и развитию бренда. В проекте приняли участие модельеры из Москвы и Краснодара: Александр Горбинский «MAGNETIC WEAR», Николай Прокофьев «21dot12», Арут Арустамян «ARUT MSCW», Роман Уваров «RomaUvarovDesign» и Снежана Падерина «SNEZHANA.NYC». В своих презентациях дизайнеры отразят не только свою историю, но и буквально продемонстрируют будущее.
«Одежда рассматривается только через призму моды. Сегодня — это демонстрация принадлежности к той или иной культуре, сообществу, и это самый простой способ самовыражения. Любой дизайнер задает тренды — даже на микроуровне для своих друзей, а, значит, он формирует среду, мнения и вкусы», — считает Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Выставка «Дизайн NEXT. От идей до прототипов» не ограничивается только модой, на ней посетители увидят последние достижения в области промышленного, информационного и графического дизайна, смогут поучаствовать в мастер-классах и дискуссиях.
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Текст:Марина Токарева
Фото:Архивы пресс-служб
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