10 открытий для дома и дачи, которые мы сделали на выставке Stylish Home

Очередная выставка декора и товаров для дома Stylish Home прошла в МВЦ «Крокус Экспо» с 18 по 21 марта. По традиции мы отправились на поиск лучших стендов и с радостью обнаружили много нового, красивого, стильного и необычного. Десятка самых запоминающихся стендов с самой крутой продукцией — перед вами!

Дом фарфора

Как всегда прямо на входе нас встретил стенд главного поставщика элитного фарфора и хрусталя от лучших мировых производителей. Здесь и старые, уже полюбившиеся нам коллекции, и яркие весенние новинки: Herend, Portmeirion, Moser, Michael Aram, Spode и многие другие. Получилась мини шоу-рум: конечно, в официальных салонах выбор значительно больше, но на выставке всегда можно найти и оценить самое-самое.

www.domfarfora.ru Roomble и Outdoorstylist

Не в первый раз знаменитый специалист по витринистике и декоратор Кирилл Лопатинский помог нам привлечь внимание посетителей выставки. Сочные зелёные оттенки, которые от использовал в работе, к счастью, уже довольно долго остаются на пике моды, как и тема природы. Вот почему стенд у нас получился общим с OutdoorStylist — шоу-рум уличной мебели. На стенде были представлены качели от бренда Ethimo, яркого и современного дизайна и с отличными характеристиками. Ткани обивки, например, не пропускают воду и легко переживут любой ливень!

www.outdoorstylist.ru www.vmfactory.ru Floreville

Этот стенд так и манил к себе декораторов и всех любителей красоты. Еще бы, ведь его оформлением тоже занимался Кирилл Лопатинский, и результат как всегда получился на высшем уровне. Во всей красе посетителям выставки продемонстрировали живые и искусственные растения, причём не только цветы, но и деревья. А ещё декор, который украсит любой участок и в любое время года. Новый год на самом деле не за горами!

floreville.ru www.vmfactory.ru Sander

Этот немецкий премиальный бренд тканей впервые стал экспонентом Stylish Home и планирует появляться здесь и в будущем. Отличная новость для дизайнеров, ведь в ассортименте столько модных, нежных, ярких и запоминающихся расцветок, что хочется рассмотреть их все. Кирилл Лопатинский как ценитель всего прекрасного тоже не смог пройти мимо. Как знать, может быть, в следующий раз на выставке будет на один оформленный им стенд больше?

sander-kg.de Удачная мебель

Качели нравятся не только детям, но и взрослым. Российский производитель качелей для дачи «Удачная мебель» на своём стенде постарался подарить посетителям хорошее настроение и помочь им снова окунуться в детство. Здесь можно было не только оценить качество материалов и изучить макеты качелей, но проголосовать за самые красивые ткани для обивки. Десятки вариантов, и нам нравятся все!

www.dachamebel.ru Art-o-dox textiles

Этот маленький стенд тем не менее сразу привлек наше внимание своими сложными узорами и приятными тёплыми расцветками. Ткани производятся вручную в экзотических странах — Гватемале, Лаосе, Индонезии — и потому их ценность ничуть не уступает красоте. Можно приобретать ткани метражом, как в любом салоне, а можно купить уже готовые изделия и украсить ими свой дом. Правда, выбрать что-то одно так трудно!

art-o-dox.ru Mackenzie-Childs

Знаменитый шахматный принт и фантастический дизайн каждого предмета MacKenzie-Childs уже давно покорили наши сердца. Тем радостнее было встретить на выставке целый стенд, наполненный ассоциациями с «Алисой в стране чудес», чёрно-белым или, наоборот, ярким декором, мебелью и всевозможными мелочами для дома. Все вместе они смотрятся прекрасно, но и по отдельности займут в интерьере не менее важную позицию.

mackenzie-childs.ru Богемия трейдинг

Богемское стекло вряд ли когда-нибудь перестанет пользоваться спросом, ведь это классика. Особенно мы порадовались большому выбору фужеров, бокалов и ваз из цветного стекла, которое остаётся в моде и всё чаще украшает стильные застолья. Хорошо, что производители понимают и поддерживают чудесную идею: ужин или обед должен быть не только вкусным, но и красивым. А праздничная посуда может быть на столе каждый день.

www.bohemiatrading.ru Мебельторг

Плетёная мебель — любимый выбор для дачи у большинства из нас. Так пусть снаружи тоже будет красиво и уютно. У компании «Мебельторг» вообще можно найти всё для дачи — от батутов до навесов, но наше дизайнерское внимание привлекли в первую очередь подвесные кресла всех размеров и конфигураций. Что-то среднее между гамаком и качелями, что не займёт много места, — это же мечта!

belkacheli.ru Proplanters

Компания «Проплантерс» — официальный представитель в России немецкого бренда Lechuza. Речь идёт о волшебных кашпо, благодаря которым растения можно не поливать до трёх месяцев. И эта идея действительно актуальна сейчас, когда растения в большом количестве снова появляются в наших домах — внутри и снаружи. Кашпо могут иметь чуть ли не любые размеры и конфигурацию — сможете вырастить и кактус, и целое дерево. И не думать о поливе каждый день!

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