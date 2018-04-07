10 красивых домов, которые украдут ваше сердце

Ищете вдохновения для своего дома мечты? Любите архитектуру? Тогда вы нашли то, что вам нужно — десять удивительных проектов домов со всего мира, и каждый из них достоин вашего внимания!

1. Современный дом с необычной планировкой в Канаде

Этот проект дома от архитектурной студии Bourgeois Lechasseur Architectes поражает воображение! Не только дизайном интерьера и панорамным остеклением, но и методом строительства.

За счёт удобства монтажа металлические колонны — весьма востребованный материал в современном строительстве частных домов в 2018 году. Эта технология используется в Канаде, Великобритании, США, Скандинавии и в России.

2. Мини-дом будущего для небольшой семьи

Небольшой дом в Роттердаме в Нидерландах спроектирован и построен архитекторами из бюро BERG + KLEIN. Обратите внимание на планировку этого дома — здесь две приватные спальни, большая кухня-гостиная, да ещё и цокольный этаж для гаража и подсобных помещений.

3. Голливудская вилла в Лос-Анджелесе

Вы наверняка видели такие виллы в голливудских фильмах и сериалах. Теперь вы можете приоткрыть завесу тайны и посмотреть на их типичную планировку. Архитекторы проекта из бюро EYRC Architects сделали так, что эта вилла точно понравится многим!

— Этот дом расположен в Лос-Анджелесе и показывает нам возможности одноэтажного строительства в стиле минимализм. На плане главной спальни можно заметить, что умывальники для супругов и ванная расположены рядом с панорамным остеклением, а гардероб и туалетная комната приватные.

4. Австралийский кантри в дизайне загородного дома

На степных просторах Австралии силами эмигрантов когда-то зародилось скотоводство, которое на долгие десятилетия определило вектор развития экономики страны.

Многие архитекторы и сейчас чтут этот факт и ищут вдохновение в истории Австралии, и этот дом тому подтверждение. Профессионалы из Dan Gayfer Design, по сути, придумали новую версию ранчо.

Елена Белова, дизайнер интерьеров:

— Этот австралийский проект имеет очень необычную планировку, скопированную из азиатского стиля, где в оригинале передвижение производилось по узким террасам вдоль комнат дома, а не по коридорам. Посмотрите, как ловко архитектор сделал эту планировку более современной и удобной.

5. Новый французский модернизм

Этот дом на берегу озера спроектировали архитекторы из бюро AUM. Он расположен в городе Тонон-ле-Бен во Франции и имеет потрясающие панорамные виды на окружающие природные пейзажи. Рассматривая планировку, обратите внимание, что второй этаж имеет гораздо меньшую площадь, чем первый.

6. Американский дом в горах Айдахо

Удивительный дом, спроектированный студией Olson Kundig, построен по необычной технологии — с применением металлических несущих колонн довольно крупного формата. Именно поэтому проект получил слегка индустриальный облик в интерьерах и экстерьере.

7. Роскошный футуристичный особняк в Индии

Архитектурное бюро SHROFFLEoN занимается только инновационными и самыми эффектными проектами на территории Индии. Этот дом яркое тому подтверждение, в нём сосредоточено так много идей, что кажется, будто здесь вообще нет ничего типичного.

Елена Белова, дизайнер интерьеров:

— Концепция интерьеров этого проекта основана именно на формах, а не на оттенках или фактурах, как это бывает во многих современных вариантах оформления. Здесь дизайнер постарался подчеркнуть оригинальность проекта, заставляя смотреть на то, что обычно ускользает от нашего взгляда.

8. Южноафриканская вилла

Архитекторы из студии SAOTA спроектировали этот дом в ЮАР, в очень зелёном районе Кейптауна. Возможно, вас удивит, что каждый участок здесь окружён высоким бетонным забором. Каждый ландшафтный проект — это, по сути, тропический мир в миниатюре, что отчётливо видно на планировке.

9. Аргентинская резиденция в современном стиле

Очень необычный, почти футуристичный проект представляет вашему вниманию архитектурная студия Besonias Almeida из Аргентины. Выполненный в стиле баухаус, но с эксклюзивными дизайнерскими новшествами, этот проект точно будет вам интересен. Благодаря декоративной бетонной отделке в интерьерах присутствует атмосфера лофта.

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10. Греческая сказка на острове Санторини

На основе традиционной греческой виллы архитектурная студия Kapsimalis Architects создала потрясающий оазис для отдыха туристов. Здесь есть патио с панорамным видом на море, бассейн, просторная терраса и две спальни с отдельными ванными комнатами.

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