Дом для профессора: современный интерьер, разрушающий стереотипы

Проект получил название «Дом для профессора» и, казалось бы, из-за сложившихся стереотипов интерьер должен быть ближе к классическому, возможно, английскому стилю, но заказчик оказался человеком современным и, несмотря на свою должность научного сотрудника и преподавателя, предпочёл современный интерьер.

Ксения Усанова, дизайнер интерьеров

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Проектирование и декорирование жилых и общественных помещений.

— Мы с моей командой умеем создавать традиционные комфортные интерьеры для жизни, хранящие семейные ценности. Сотрудничаю с ведущими фабриками Европы и России, обеспечивающими неизменно выгодные условия моим заказчикам.

Проекты ВСЕ Дизайн двухкомнатной квартиры в новостройке для молодой пары. «Городские апартаменты для двоих» Дизайн загородного дома для семьи, 220 кв. м Дом расположен в нескольких десятках километров от шумного города, в коттеджном посёлке, окружённом со всех сторон лесом.

Хозяин дома — один из образованнейших людей, с которыми мне довелось общаться. Профессор и преподаватель в одном из вузов Москвы. Однако при всех своих консервативных взглядах он всё же выбрал оформление интерьера в современном стиле. Это касалось всего, начиная от организации пространства и заканчивая элементами декора.

Перепланировки изначально не требовалась, мы её разработали и утвердили на этапе проектирования дома, максимально продумав под нужды хозяев — это помогло сэкономить довольно большой бюджет и впоследствии сократило сроки реализации проекта (ремонта).

Первый этаж дома полностью отдан под общественную (представительскую) зону. Второй этаж — под приватную (семейную).

Особых пожеланий по оформлению интерьера не было, хозяева полностью мне в этом доверились.

Почти половину первого этажа дома занимает гостиная-столовая. Сориентироваться в пространстве помогает большой диван, который стал неким разделителем между диванной и столовой зонами. И в то же время он акцентирует на себе внимание и основное предназначение гостиной — расслабиться, отдохнуть, пообщаться. Диван декорирован яркими подушками, задающими настроение всему помещению. От люстры в этой зоне отказались в пользу высокого торшера и технического освещения. Этот декораторский приём позволил визуально увеличить высоту потолков и оставить пространство максимально свободным.

Акцентом в столовой, безусловно, стала люстра от итальянской фабрики Barovier & Toso. Вокруг неё завязана столовая группа: большой обеденный стол и чёрные кожаные стулья — контраст и графика, вот основная идея этой зоны.

Кухне отдано отдельное помещение, удобно расположенное рядом со столовой, хозяйке не придётся преодолевать большие расстояния для подачи блюд. Кухонный гарнитур — в нейтральных природных тонах, не акцентирующий на себе внимание. Тут предусмотрена зона для завтраков или быстрых перекусов.

На втором этаже три спальни: мастер-спальня (хозяйская) и две гостевые. Хозяйская спальня — в акварельных тонах, продуманная до мельчайших деталей. Тут выдержан баланс между европейской элегантностью и современным дизайном. Большая система хранения спрятана в нише — это одна из тенденций современных интерьеров. Напоказ только книги и декор.

Одна из гостевых спален в зелёных тонах, тут в качестве предмета вдохновения стал постер с названием модного итальянского бренда. Он задал интерьеру ритм и настроение. К нему как к локомотиву прицепились все прочие решения. Это отличный ход, когда берётся один выдающийся объект и вокруг него выстраивается весь интерьер — результатом становится достижение единого настроения и баланса.

Самая маленькая гостевая спальня, всего 9 метров. Тут отправной точной стала идея простоты и неперегруженности пространства. Отсутствие лишних и вычурных деталей, отказ от ненужных вещей и стремление к полной гармонии — то, что делает любое помещение гостеприимным, уютным, спокойным и тёплым. Сочетание дерева и белого глянца — основа, а в качестве цветовых акцентов использован жёлтый цвет.

Единственно помещение, которое всё же должно было отражать род деятельности главы семьи, это кабинет, тут предпочтение было отдано английской классике, но не в чистом виде, а дозированно.

Тренд последнего времени — смешение стилей. Больше нет стиля в чистом виде, а есть стилист — дизайнер-декоратор, который, пропустив чистые стили сквозь призму современного времени, местоположения квартиры или дома, темперамента хозяев, предложит трансформированный стиль, адаптированный под каждый конкретный проект и даже бюджет. Ведь чтобы воспроизвести какой-нибудь исторический стиль, требуются немалые финансы.

Ванная комната — одно из важных мест в доме, где каждый набирается сил или расслабляется после рабочего дня. Именно цвет и свет позволяют создать точный эмоциональный настрой. Оттенки ванили и шоколада — идеальное сочетание.

Гостевой санузел, напротив, получился дерзким, в тёмных тонах. Мозаика с 3D-эффектом задала ритм и графику. Акцент — на зеркале, его вместо рамы обрамляет золотая металлизированная мозаика от Appiani. Подвесной светильник от итальянского бренда Italamp прекрасно дополняет и разбавляет брутальный интерьер, смягчая его своей необычной формой.

Бренды проекта:

кухня: Scavolini, барные стулья Cattelan Italia;

гостиная — вся корпусная мебель hülsta;

на стенах краска и декоративная штукатурка, краска от Little Greene, декоративная штукатурка Novocolor;

столовая зона — стол и стулья Cattelan Italia;

хозяйская спальня — кровать Porta Frau, прикроватные тумбы Selva, встроенная мебель на заказ по моим эскизам на российском производстве;

гостевая спальня (зелёная) — кровать Cattelan Italia, прикроватные тумбы, комод, шкаф — всё на заказ по моим эскизам на российском производстве;

гостевая спальня (маленькая) — вся мебель на заказ по моим эскизам на российском производстве. Кресло-пуф куплено на рынке и обито тканью Pierre Frey, люстра Masiero;

кабинет — вся мебель на заказ по моим эскизам на российском производстве;

все межкомнатные двери от Agoprofil;

холл — люстра второго света от Vistosi; комоды и консоль выполнены на российском производстве по эскизам дизайнера. Настольные лампы куплены на распродаже в Италии.

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