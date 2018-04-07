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Фестиваль «Дуняша! Маркет» состоится 14-15 апреля
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Фестиваль «Дуняша! Маркет» состоится 14-15 апреля 

Москва меняется 39 минут назад
Через неделю, 14 и 15 апреля, Центре дизайна «Artplay» пройдёт масштабная ярмарка «Дуняша! Маркет», в которой примут участие дизайнеры, флористы, декораторы, кондитеры и художники. Гостей ждут мастер-классы, аппетитные угощения, бесплатные напитки, красивые фотозоны и буккроссинг.
Москвичи смогут приобрести украшения, косметические средства, изделия из керамики, игрушки ручной работы, предметы интерьера и многое другое. Кроме того, гостей фестиваля ждет фудкорт, где можно будет приобрести горячие напитки, сытные колбаски, традиционные французские блинчики, итальянские пьядины, восточный лагман и многое другое.
Фестиваль пройдет в Центре дизайна «Artplay» по адресу: улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 7, Малый зал.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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