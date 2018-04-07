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Что такое цвет шамуа?
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Что такое цвет шамуа? 

Я Покупаю 25 минут назад
Фото: Я Покупаю
Шамуа — очень своеобразный оттенок коричневого цвета. Темно-желтый с бронзовым отливом. Его также называют цветом верблюжьей шерсти. В переводе с французского «chamois» означает «серна, дикая коза». Именно благодаря окраске этого животного и был назван этот необычный оттенок.
Как и в большинстве француских слов, ударение ставится на последний слог, то есть правильно произносить «шамуА».
Пальто или тренч этого цвета — изысканная классика. Обувь, платья, костюмы и аксессуары этого оттенка также будут выглядеть элегантно, особенно в правильном сочетании с другими оттенками.
Шамуа отлично сочетается с хаки, бежевым, оранжевым, охрой, темно-коричневым и кофе с молоком. Интересное сочетание может получиться с темно-зеленым, малиновым или нежно-голубым. Отличным дополнением послужат золотые или деревянные украшения.
Шамуа можно использовать в стилях милитари, сафари и бохо. Он смотрится скромно и в то же время дорого. Подходит и женщинам, и мужчинам. Женщины могут использовать его в макияже и для маникюра.
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