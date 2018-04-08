Дизайнер Гоша Рубчинский: не будет больше сезонных коллекций

Бренд «Gosha Rubchinskiy», имеющий большую популярность среди простых людей и звезд шоу-бизнеса, меняет формат. Популярный дизайнер сообщил подписчикам в своем Инстагарме, что того бренда, каким его привыкли видеть, больше не будет.

Популярный дизайнер чуть было не лишил дара речи поклонников своего творчества. Прочитав первые строки публикации в его микроблоге, подписчики решили, что Рубчинский вовсе прекращает свою деятельность в мире моды. Фанатов огорчило, что они больше не смогут лицезреть новые коллекции любимого модельера, однако Гоша признался, что их ждет нечто новое. Он заявил, что бренд действительно больше не будет прежним, он переходит на новый формат. «Бренда Gosha Rubchinskiy, каким вы его знали, больше не будет. Не будет больше сезонных коллекций. Вместо этого появится что-то новое»

В одном из своих интервью Рубчинский рассказал, что сезонные коллекции ему надоели, и бренд ждут кардинальные перемены. Помимо этого дизайнер намерен продолжить сотрудничество с различными марками и выпуск совместных коллекций. Поэтому любителям уличного стиля не о чем беспокоиться, без любимой одежды они не останутся. Фолловеры Рубчинского, взволнованные переменами, с нетерпением ожидают, когда же Гоша представит им свою идею. По их словам, мужчина является одним из самых талантливых российских дизайнеров и даже произвел некую революцию в мире моды.

Гоша Рубчинский считается одним наиболее успешных дизайнеров в России, более того, его одежду признают во многих странах мира. Он участвовал в создании коллекций для таких знаменитых брендов, как Levi’s, Аdidas и Dr. Martens. А одной из самых его нашумевших работ стала коллаборация с Burberry. «Не интригуйте! Рассказывайте, что там?» «Вау, вот это заявление!» «Скорее бы.. так люблю ваш стиль!» «Я думаю, он сделает все чётко!» «Я доверяю вам! Обожаю вашу одежду»