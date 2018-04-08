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Дерево, лен и винтаж: уютный загородный домик в Швеции
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Дерево, лен и винтаж: уютный загородный домик в Швеции 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Этот светлый и уютный дом расположен в городе Грумс (Швеция). Его владельцы — молодая семейная пара с двумя детьми — приобрели жилье в состоянии, требовавшем серьезного ремонта, и нашли в этом особое очарование: им удалось с нуля создать именно ту обстановку, о которой они мечтали. В качестве основных лейтмотивов интерьера выбрали естественные, нейтральные цвета и экологичные материалы.
Коттедж был построен еще в 20-х годах прошлого века, и его новым владельцам предсказуемо захотелось привнести в интерьер частичку старины. Поэтому в доме появились соответствующие элементы обстановки (обратите внимание на винтажную дровяную печь и стилизованный под старину шкаф в гостиной). А общий стиль стал эдаким симбиозом актуальных современных приемов с проверенными классическими решениями.
Цветовая палитра довольно сдержанная: абсолютно все оттенки — нейтральные. Белый, серый, бежевый, коричневый, черный… При этом интерьер сложно назвать скучным.
В чем секрет? Во-первых, в огромном количестве разнообразных тонов и полутонов: они добавляют пространству объема. Во-вторых, в сочетании фактур: мятый лен, натуральное дерево, плетеные корзины, керамическая посуда и глиняные цветочные горшки. Собранные воедино, эти детали складываются в картину простого и вместе с тем продуманного до мелочей интерьера.
С одной стороны, обстановка «пропитана» духом старины и загородной жизни: это ощущение усиливают сложенные у печи поленья, обилие свечей в подсвечниках и всевозможного текстиля.
С другой, в оформлении использовано много актуальных приемов: разные стулья у обеденного стола, сочетание открытого и закрытого хранения в зоне готовки, постеры в детской. Такое сочетания дает потрясающий эффект, делая интерьер гармоничным и нетривиальным.
Обратите внимание, с каким вниманием к повседневному комфорту оформлен интерьер: в прихожей есть и скамеечка с подушками, и корзина для хранения газет; в санузле нашлось место и для ванны, и для компактной душевой; в спальне у кровати разместилась настенная вешалка для одежды; а в зоне готовки все необходимое хранится на открытых полках, для быстрого доступа.
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