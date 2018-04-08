Двухкомнатная квартира в стиле прованс в Балашихе

В двухкомнатной квартире в новостройке сделали небольшую перепланировку и оформили интерьер в стиле прованс. Бюджет был ограничен, и дизайнер удачно сочетала дорогую дизайнерскую отделку с более простой.

В этой двушке в новостройке живет взрослая семейная пара. Все лето заказчики проводят на море, поэтому и в своей новой подмосковной квартире они хотели создать атмосферу южного городка.

Работу над проектом дизайнер Анна Елина начала с небольшой перепланировки: предложила заложить вход в гостиную из прихожей и на этом месте поставить шкафы. Гостиную и кухню объединили, предусмотрев раздвижные двери.

«Для стен мы выбрали качественную краску Benjamin Moore. Для кухонного фартука взяли итальянскую плитку ручной работы. В спальне в изголовье поклеили американские обои с розами, — рассказывает Анна Елина. — Чтобы объединить пространство, пол в прихожей, двух санузлах и на кухне выложили одной плиткой. В остальных помещениях — ламинат».

В каждом помещении свое настроение создали с помощью цветных акцентов. Так, в прихожей бросается в глаза яркая терракотовая стена, этот же оттенок повторяется в дизайне плитки. Для спальни выбрали приглушенные оливковые, а для гостиной — нежно-голубые тона.

Стиль прованс, который пришелся по душе заказчикам, подчеркнули также с помощью мебели. Классический кухонный гарнитур, мягкая мебель плавных форм, кровать из массива — многие предметы нашли в ассортименте шоу-румов и мебельных магазинов. Декор — ненавязчивый, чтобы заказчики могли его менять сами, по настроению.

Холл Отделка: краска, Benjamin Moore Напольное покрытие: плитка, Cicogres Parisien Декор: «Инлавка»

Гостиная Отделка: краска, Benjamin Moore; обои, Fresco Somerset House Мебель: «Инлавка» Текстиль: Нoff Декор: «Инлавка»

Спальня Отделка: краска, Benjamin Moore; обои, Wallquest, коллекция Springtime Cottage Декор: «Инлавка»

Кухня Отделка: краска, Benjamin Moore Напольное покрытие: плитка, Cicogres Parisien Мебель: стол, ИКЕА ; стулья, «Инлавка» Гарнитур: мебельная студия «Монтегли»

Ванная комната Отделка: краска, Benjamin Moore Ванная чугунная: Jacob Delafon