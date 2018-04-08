Из двушки в трёшку: стильная московская квартира в духе Келли Уистлер 

Мы за смелость и яркие решения! Этот проект порадовал всю редакцию в первую очередь готовностью заказчиков к ярким, оригинальным решениям.
Татьяна Арютова, дизайнер-декоратор
В 2001-2002 годах изучала дизайн интерьера в дизайн-мастерских.
В 2015 и 2016 годах прослушала два курса по колористике в школе-студии «Детали».
В 2015 году окончила курс повышения квалификации для практикующих дизайнеров.
На протяжении всего года посещает тематические выставки, мастер-классы, слушает лекции.
Учится много, так как считает, что только обучаясь можно быть в курсе последних и будущих тенденций. Кстати, портал Roomble — один из источников новой и полезной информации.
«Дизайн для меня — это вся моя жизнь. Даже сторонние увлечения в той или иной степени связаны с дизайном и декором интерьеров».
Изначально эта квартира планировалась как двухкомнатная. Две просторные комнаты, кухня 20 квадратных метров, большой коридор. Заказчики постоянно живут в другом городе, а эту квартиру приобрели, чтобы приезжая в Москву останавливаться не в гостинице, а на своей территории. Им так комфортнее.
Много готовить хозяева не планировали, поэтому решили кухню уменьшить, перенести в коридор и закрыть от гостиной межкомнатной раздвижной перегородкой. На месте кухни спланировали кабинет, ведь приезжают заказчики в Москву в первую очередь по делам.
Столовую группу разместили между зоной гостиной и кухни, закрытой стеклянной перегородкой Rimadesio.
Коридор изначально был очень большим. Поэтому помимо кухни здесь удалось разместить два просторных санузла. Один большой, с ванной и отгороженными унитазом и биде, второй — с душевой кабиной и стиральной машиной.
Заказчикам не нравятся платяные шкафы в комнатах, поэтому дизайнера попросили сделать просторные гардеробные. Одна гардеробная размещена при входе в квартиру. Вторая большая получилась проходной, через неё можно попасть в хозяйскую спальню. Такой ход даёт два весомых преимущества: отказ от ненужных коридоров и дополнительная звукоизоляция спальни.
Заказчики не хотели использовать яркие цвета, склонялись к благородным приглушённым оттенкам. Объединяющим цветовую гамму квартиры стал чёрный цвет, но не в больших объёмах, а дозированно, в деталях.
Основные цвета: серый, приглушённый жёлтый, золотой, благородный зелёный, чёрный и немного розового.
Освещение спланировали многоуровневое, то есть в каждой комнате есть основной источник света и несколько дополнительных, которые можно включать в зависимости от настроения или при необходимости. Например торшер для чтения возле кресла, люстра над обеденным столом.
Кровать и прикроватные тумбочки в спальне решили сделать на заказ на одном из российских производств.
Люстра — John Richard. Дизайн всей спальни начался с этой люстры. Её увидели случайно и решили, что интерьер будут выстаивать вокруг неё.
Настольная лампа — Fine Art Lamps, модель 737810, она отличается по стилистике от люстры, объединяет же их растительная тематика и металл.
Торшер, заменяющий настольную лампу у туалетного столика, — Kelly Wearstler, модель Cleo Floor Lamp.
Туалетный столик — Dolce Vita, модель Turri DV153.
Кресло — Nella Vetrina, модель Sharpei.
Ковёр — The Rug Company, Tracery Rug, Kelly Wearstler.
Обоев, использованных в проекте, не нашли (дизайн есть — Avant wallpapers от Kelly Wearstler, но нет нужного цвета), дизайнер планирует взять рисунок, подкорректировать его и заказать материал на Московской фабрике обоев.
Две декоративные колонны с двух сторон от окна обрамлены состаренными зеркалами.
Диван — Poltrona Frau, модель Novecento.
Столик журнальный — Bizzotto Sidney, art.112.
Стул у обеденного стола — Zuma от Kelly Wearstler. Дизайнер любит работы американского дизайнера Kelly Wearstler. Татьяне нравится всё, что создаёт Kelly: интерьеры, мебель, предметы декора, текстиль. Автору проекта всегда приятно использовать в своих проектах созданные ею предметы.
Обеденный стол Christopher Guy, модель Christopher Guy Navour. Автор — ещё один дизайнер, предметами интерьеров которого восхищается дизайнер проекта.
Предметы декора этих двух креативных дизайнеров гармонично сочетаются.
Люстра над столом — Luxxu Empire. Не стоит избегать крупных люстр в небольших помещениях. Если их размещение продумано и оправданно, они украсят интерьер, сделают его особенным.
Кресла — Donghia, Club Chairs. Два одинаковых кресла в двух разных цветах. Именно на сочетании этих цветов построена цветовая схема гостиной.
Дизайнер искала обои белого цвета с еле читаемой текстурой. Посмотрели много вариантов, но именно бельгийские обои Khroma (коллекция Akina, артикул AKI 302) идеально подошли.
Молдинги на стенах, декоративные балки, плинтусы и карнизы будут заказывать в столярной мастерской.
Картина в гостиной — Carolyn Young, Somewhere Out There, Circa 2000. Однако уверенности, что приобретена будет именно она, пока нет.
Ковёр — Rug Star Dresden.
Между зонами гостиной и столовой в нише размещены три межкомнатные двери (глянцевые, торцы отделаны рамой из латуни, заказ выполнен в столярной мастерской). Две из них ведут в санузлы, третья в кабинет. Каждое дверное полотно имеет высоту 2,3 метра, которую увеличили за счёт наличников белого цвета и медальонов над каждой дверью. На медальонах — изображения Ленина, Маркса и Энгельса. Выбор героев для медальонов никак не связан с политическими взглядами заказчиков, просто они подошли с юмором к выбору декора.
Люстра в ванной — Hans Harald Rath.
Полотенцесушитель — Traditional Bathrooms Handtuchwarmer.
На стенах рядом с мрамором планируется использовать мозаику в виде переплетения листьев Jacqueline Vine Stone Mosaic.
Главный акцент ванной — это скульптура, вокруг которой построен весь интерьер. За основу взята скульптура Chelini, Art.241 Statua torso. Скульптура меньшего размера, чем нужно, поэтому дизайнер будет искать вариант подходящего размера или заказывать работу у местного скульптора.
Мозаика — золотая Bisazza Mosaico / Colors / Oro Bis. Дизайнер решила, что на фоне золотой мозаики чёрная скульптура будет смотреться выигрышно. Золотая мозаика из ниши перешла на потолок для уравновешивания активных чёрных деталей интерьера.
Украшают и оживляют строгий интерьер растения.
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