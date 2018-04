Из двушки в трёшку: стильная московская квартира в духе Келли Уистлер

Мы за смелость и яркие решения! Этот проект порадовал всю редакцию в первую очередь готовностью заказчиков к ярким, оригинальным решениям.

Татьяна Арютова, дизайнер-декоратор

В 2001-2002 годах изучала дизайн интерьера в дизайн-мастерских.

В 2015 и 2016 годах прослушала два курса по колористике в школе-студии «Детали».

В 2015 году окончила курс повышения квалификации для практикующих дизайнеров.

На протяжении всего года посещает тематические выставки, мастер-классы, слушает лекции.

Учится много, так как считает, что только обучаясь можно быть в курсе последних и будущих тенденций. Кстати, портал Roomble — один из источников новой и полезной информации.

«Дизайн для меня — это вся моя жизнь. Даже сторонние увлечения в той или иной степени связаны с дизайном и декором интерьеров».

Изначально эта квартира планировалась как двухкомнатная. Две просторные комнаты, кухня 20 квадратных метров, большой коридор. Заказчики постоянно живут в другом городе, а эту квартиру приобрели, чтобы приезжая в Москву останавливаться не в гостинице, а на своей территории. Им так комфортнее.

Много готовить хозяева не планировали, поэтому решили кухню уменьшить, перенести в коридор и закрыть от гостиной межкомнатной раздвижной перегородкой. На месте кухни спланировали кабинет, ведь приезжают заказчики в Москву в первую очередь по делам.

Столовую группу разместили между зоной гостиной и кухни, закрытой стеклянной перегородкой Rimadesio.

Коридор изначально был очень большим. Поэтому помимо кухни здесь удалось разместить два просторных санузла. Один большой, с ванной и отгороженными унитазом и биде, второй — с душевой кабиной и стиральной машиной.

Заказчикам не нравятся платяные шкафы в комнатах, поэтому дизайнера попросили сделать просторные гардеробные. Одна гардеробная размещена при входе в квартиру. Вторая большая получилась проходной, через неё можно попасть в хозяйскую спальню. Такой ход даёт два весомых преимущества: отказ от ненужных коридоров и дополнительная звукоизоляция спальни.

Заказчики не хотели использовать яркие цвета, склонялись к благородным приглушённым оттенкам. Объединяющим цветовую гамму квартиры стал чёрный цвет, но не в больших объёмах, а дозированно, в деталях.

Основные цвета: серый, приглушённый жёлтый, золотой, благородный зелёный, чёрный и немного розового.

Освещение спланировали многоуровневое, то есть в каждой комнате есть основной источник света и несколько дополнительных, которые можно включать в зависимости от настроения или при необходимости. Например торшер для чтения возле кресла, люстра над обеденным столом.

Кровать и прикроватные тумбочки в спальне решили сделать на заказ на одном из российских производств.

Люстра — John Richard. Дизайн всей спальни начался с этой люстры. Её увидели случайно и решили, что интерьер будут выстаивать вокруг неё.

Настольная лампа — Fine Art Lamps, модель 737810, она отличается по стилистике от люстры, объединяет же их растительная тематика и металл.

Торшер, заменяющий настольную лампу у туалетного столика, — Kelly Wearstler, модель Cleo Floor Lamp.

Туалетный столик — Dolce Vita, модель Turri DV153.

Кресло — Nella Vetrina, модель Sharpei.

Ковёр — The Rug Company, Tracery Rug, Kelly Wearstler.

Обоев, использованных в проекте, не нашли (дизайн есть — Avant wallpapers от Kelly Wearstler, но нет нужного цвета), дизайнер планирует взять рисунок, подкорректировать его и заказать материал на Московской фабрике обоев.

Две декоративные колонны с двух сторон от окна обрамлены состаренными зеркалами.

Диван — Poltrona Frau, модель Novecento.

Столик журнальный — Bizzotto Sidney, art.112.

Стул у обеденного стола — Zuma от Kelly Wearstler. Дизайнер любит работы американского дизайнера Kelly Wearstler. Татьяне нравится всё, что создаёт Kelly: интерьеры, мебель, предметы декора, текстиль. Автору проекта всегда приятно использовать в своих проектах созданные ею предметы.

Обеденный стол Christopher Guy, модель Christopher Guy Navour. Автор — ещё один дизайнер, предметами интерьеров которого восхищается дизайнер проекта.

Предметы декора этих двух креативных дизайнеров гармонично сочетаются.

Люстра над столом — Luxxu Empire. Не стоит избегать крупных люстр в небольших помещениях. Если их размещение продумано и оправданно, они украсят интерьер, сделают его особенным.

Кресла — Donghia, Club Chairs. Два одинаковых кресла в двух разных цветах. Именно на сочетании этих цветов построена цветовая схема гостиной.

Дизайнер искала обои белого цвета с еле читаемой текстурой. Посмотрели много вариантов, но именно бельгийские обои Khroma (коллекция Akina, артикул AKI 302) идеально подошли.

Молдинги на стенах, декоративные балки, плинтусы и карнизы будут заказывать в столярной мастерской.

Картина в гостиной — Carolyn Young, Somewhere Out There, Circa 2000. Однако уверенности, что приобретена будет именно она, пока нет.

Ковёр — Rug Star Dresden.

Между зонами гостиной и столовой в нише размещены три межкомнатные двери (глянцевые, торцы отделаны рамой из латуни, заказ выполнен в столярной мастерской). Две из них ведут в санузлы, третья в кабинет. Каждое дверное полотно имеет высоту 2,3 метра, которую увеличили за счёт наличников белого цвета и медальонов над каждой дверью. На медальонах — изображения Ленина, Маркса и Энгельса. Выбор героев для медальонов никак не связан с политическими взглядами заказчиков, просто они подошли с юмором к выбору декора.

Люстра в ванной — Hans Harald Rath.

Полотенцесушитель — Traditional Bathrooms Handtuchwarmer.

На стенах рядом с мрамором планируется использовать мозаику в виде переплетения листьев Jacqueline Vine Stone Mosaic.

Главный акцент ванной — это скульптура, вокруг которой построен весь интерьер. За основу взята скульптура Chelini, Art.241 Statua torso. Скульптура меньшего размера, чем нужно, поэтому дизайнер будет искать вариант подходящего размера или заказывать работу у местного скульптора.

Мозаика — золотая Bisazza Mosaico / Colors / Oro Bis. Дизайнер решила, что на фоне золотой мозаики чёрная скульптура будет смотреться выигрышно. Золотая мозаика из ниши перешла на потолок для уравновешивания активных чёрных деталей интерьера.

Украшают и оживляют строгий интерьер растения.

