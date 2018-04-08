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9 апреля пройдёт мастер-класс дизайнера Евгении Миро
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9 апреля пройдёт мастер-класс дизайнера Евгении Миро 

Roomble.com 4 часа назад
Фото: Roomble.com
Известный дизайнер и художник Евгения Миро ждёт всех желающих в Design Education Center 9 апреля. Здесь состоится её мастер-класс, посвящённый секретам создания исключительных проектов. В их числе: керамика в технике перегородчатой эмали для французского бренда Emaux De Longwy, коллекции фарфора и декора ванной комнаты для Serdaneli и Haviland, а также коллекции этикеток для винного дома «Абрау-Дюрсо».
Как это всё создавалось? Какие творческие и технические задачи появляются перед дизайнером в ходе работы? Что нужно, чтобы воплотить свою идею на производстве? Возможно ли привнести сказочные мотивы в классические французские коллекции? На эти вопросы дизайнер ответит. Ещё хотите что-то спросить? Спрашивайте! Надо только посетить мастер-класс 9 апреля в 17:00, а для этого зарегистрироваться на мероприятие.
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