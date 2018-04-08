Трёхкомнатная квартира с тёмным потолком в спальне и сумасшедшим видом из окна

В этой квартире множество необычных находок, самая интересная из них — это скрытый вход в спальню через чипированный замок.

Дмитрий Улитин, архитектор, и Анастасия Таратута, дизайнер интерьеров

Artzona.ru — это творческий и семейный дуэт дизайнеров Дмитрия Улитина и Насти Таратуты. С 2006 года компания реализует разноплановые проекты, которые объединяет главное — желание менять мир, создавая комфортные пространства и предметы.

«Мы счастливые люди: мы можем позволить себе работать над тем, что нам интересно, и с теми, кто нам нравится».

Образование: МГХПА им С. Г. Строганова (отделение «Промышленное искусство).

Награды: множество наград на международных архитектурных конкурсах.

Artzona.ru Квартира изначально была свободной планировки, поэтому нам не пришлось демонтировать и переносить перегородки.

Мы предложили несколько вариантов, а заказчики выбрали тот, который им больше всего понравился. Основной идеей стало разделение квартиры на две части — открытая (общая, тусовочная) и приватная (потайная, хозяйская). Дверь в приватную зону скрыта в большом встроенном шкафу. Открывается она при помощи чипованной электромагнитной карты. Дверь никак себя не выдаёт — не видно никаких ручек и петель.

Цветовое решение изначально задумывали максимально нейтральным. Цвета здесь практически нет — весь интерьер в градациях серого, потолки и стены белые, встроенная мебель серая либо зеркальная, кухня белая, с белым же фартуком. Такой подход позволил наполнить пространство воздухом и светом. Чтобы в интерьере не было „холодно“ и дискомфортно, выбрали брашированную паркетную доску натурального цвета дуба.

Только в спальне для создания эффекта камерности выбрали тёмный потолок, а в цвет фасадов добавили кремовый оттенок. Идея такого бесцветного интерьера в том, чтобы наполнять его цветными аксессуарами и текстилем (тем, что можно легко менять и дополнять), такое пространство не может наскучить или как-либо давить. А вот настроение в нём создавать очень легко, достаточно купить плед, яркие подушки для подоконников, несколько стеклянных ваз и горшков с цветами — любой цвет прекрасно впишется в бело-серое пространство.

Практически вся мебель сделана по нашим эскизам на заказ в московских мастерских. Мы создали серию светильников и элементов декора специально для этой квартиры.

Хозяйский санузел интересен отделкой — термообработанный ясень и каменная мозаика. Интересная сантехника — полувстраиваемый унитаз и биде на едином деревянном коробе.

Мнение редакции:

— Термообработанная древесина производится следующим образом — в вакуумной камере из древесины выжигается вся органика, остаётся только кристаллическая решётка, то есть деформироваться, гнить и портиться просто нечему. Но раз в год такую древесину желательно покрывать специальным маслом.

Вся мебель также сделана по нашим эскизам — шкафчики, ящики, туалетный столик в углу. В качестве источника света использована светодиодная лента в матовом белом корпусе, встроенная между досок на потолке. Вместо шторки — стеклянная перегородка.

Гостевой санузел отделан плиткой. Душевая кабина с парогенератором.

В кабинете нет ничего встроенного и капитального — заказчики специально попросили сделать помещение свободного назначения. Сейчас это кабинет и дополнительное спальное место для гостей (диван от BoConcept раскладывается). Письменный стол с ящичками в рабочей поверхности тоже BoConcept. При появлении в семье детей такую комнату легко переделать в детскую.

Одним из пожеланий заказчиков был камин у дивана, который мы встроили в шкаф. Биокамин создаёт уютную атмосферу, можно любоваться огнём. Но при этом он практически не нагревает поверхность, излишнее тепло отводится по специальному вентканалу, дым отсутствует, так как горят фактически пары жидкости.

Ещё в квартире есть техпомещение со стиральной и сушильной машинами, баком для белья и стеллажами для бытовой химии и инструментов.

Все стены окрашены краской DeRufa, которая даёт очень красивую шелковисто-матовую поверхность, стойкую к истираниям.

Инженерная брашированная дубовая доска покрыта специальным маслом для получения нужного оттенка.

Все двери в квартире со скрытой коробкой — нам очень не хотелось визуально дробить стены дверными коробками, поэтому мы предложили заказчику такое решение. Двери смотрятся элегантно и легко, покрыты той же краской, что и стены.

В квартире все радиаторы встроены в пол — высота потолков позволяла, и другие коммуникации всё равно разводились под стяжкой. Это позволило освободить пространство стен под окнами, а также сделать на широких деревянных подоконниках (тот же дуб, что и на полу) удобные сидячие места.

Само направление по созданию предметов дизайна из старых и ненужных вещей называется recycle art. Мы работаем в этом направлении несколько лет, изделия получаются всегда особенные и со своей историей. Светильники для этой квартиры мы изготовили из старых газовых баллонов, а декоративное панно на стену — из листа металла, который валялся на стройке.

Квартира расположена на 37 этаже. Из больших окон открывается потрясающий вид на Москву.

Фото: Михаил Никитенков

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