Новый грузовик Unicat MAN MD57 позволит сбежать из цивилизации с невероятным комфортом

Широко известный немецкий производитель грузовиков и автобусов компания Unicat представила свое новое детище — автомобиль MD57, рассчитанный на любителей путешествовать по бездорожью в комфортных условиях. Традиционный трейлер для этой цели не подходит в силу своих размеров и низкой проходимости. Здесь есть все для длительного путешествия в экстремальной бездорожной среде, включая пустыни — 6-литровый, 6-цилиндровый 335-сильный двигатель, колесная формула 4х4 и 12-ступенчатая трансмиссия TipMatic.

Грузовик обеспечит путешественников всем необходимым в течение нескольких недель. В двух его резервуарах помещается около 650 литров воды, а потребность в энергоснабжении обеспечат аккумуляторы и генератор. Снаружи на автомобиль можно установить солнечные панели мощностью 1620 Вт. Наружное и внутреннее освещение представлено экономичной светодиодной подсветкой.

Внутренний интерьер жилого отсека MD-57 вполне составит конкуренцию комфортабельному отелю, где все очень эстетично, функционально и удобно. К примеру, для хранения вещей предусмотрены стеллажи, шкаф-купе, тумбочки и комбинированные полки.

На кухне установлена индукционная варочная панель, раковина-столешница из нержавеющей стали, духовка, микроволновая печь и холодильник/морозильник. Кухня плавно переходит в U-образный обеденный зал. Санузел состоит из душевой, раковины и туалета. Здесь же находятся обогреватель, полотенцесушилка и зеркало.

В задней части жилого блока помещается спальня с поперечной двуспальной кроватью размером 1,4 х 2 м. При необходимости U-образная столовая может трансформироваться во вторую кровать. Пассажирам MD-57 не страшны перепады температур. В холод они смогут воспользоваться дизельным отопителем/бойлером, а в жару — установленным на крыше кондиционером.

Базовая модель грузовика стоит $655000, а полная комплектация обойдется новым владельцам в $815000.