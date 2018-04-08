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Спальни, в которых комфортно мужчине и женщине
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Спальни, в которых комфортно мужчине и женщине 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Противостояние полов — неисчерпаемая тема для дискуссий и споров. Особенно в вопросах, касающихся интерьера. И если кухня практически всегда является вотчиной прекрасной половины, то в спальне наслаждаться покоем и расслаблением будут двое. Отсюда и споры о цвете стен, наличии рюшечек и розовых канделябров. Однако компромиссные варианты всё же существуют, и их великое множество.
Ключевая характеристика для «двуполой» спальни — сдержанность.
Классические предметы интерьера уравновешены здесь нейтральной палитрой.
Девочки любят золото, много света и цвет моря, мальчики ценят простые формы, острые углы и спокойную палитру.
Здесь всё предельно просто, но со вкусом, вероятно, поэтому стильно и уютно. Для обоих.
Два цвета, простая геометрия форм, минимум деталей и идеальное расстояние между постерами. Мужчина оценит, женщина полюбит.
Лофты любят все! Ну хорошо, не все, но если отдельно взятый мужчина их страстно обожает, а «луна его жизни» в принципе не против, но сомневается, — ради гармонии отношений стоит выбрать вариант без свисающих с потолка труб и ржавых стеллажей из гаража. Вот такой вариант вполне устроит всех. Мы в это верим.
«Приглушённый» ар-деко с чёрными стенами оценят утончённый натуры с «тихим омутом».
Просто идеально.
Ваша половина требует цвета, а вы и так согласились на эту странную прикроватную лавку? Купите яркие подушки и окрасьте стены в сиреневый.
Сдержанность — это ключ. Но если вы оба приверженцы одного яркого стиля, ключ вам не понадобится. Зачем мы пишем об идеальном варианте стечения обстоятельств? Опыт показывает, что мы далеко не всегда осведомлены о вкусах друг друга.
Урбанизм для него, камин для неё; кожаное кресло для него, атмосферный светильник для неё; бетон для него, растительная живопись для неё.
При здравом подходе к оформлению даже брутальному самцу романтичный интерьер придётся по душе. Только не говорите ему об этом.
Ещё один пример сдержанности, баланса и стиля.
Абсолютный минимализм совершенен сам по себе.
Смягчить лофтовое пространство поможет белая краска, мех, деревянные полы и буквально чуть-чуть золота.
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