Трёхкомнатная квартира в американском стиле в оттенках кофе с молоком

Заказчики этого проекта хотели, чтобы новая планировка включала в себя коридор с гардеробной и санузлом; совмещённую зону кухни, столовой и гостиной; родительскую спальню с гардеробной и санузлом; детскую с гардеробной; прачечную и кладовую. Авторы полностью удовлетворили запрос — помогли высокие потолки, приличная площадь и, конечно, талант самих дизайнеров.

Екатерина Сараева, Анна Домникова, Татьяна Плессер, «ДЕСАПТ»:

Нескoлькo лет назад, имея за плечами пo oднoму высшему oбразoванию, oкoнчили с oтличием Мoскoвский гoсударственный университет культуры и искусств, Сoвременную шкoлу дизайна, где пoзнакoмились, пoдружились и пoняли, что теперь дизайн интерьеров — это не тoлькo любимая прoфессия, нo и oбраз жизни.

Дизайн-­студия выпoлняет интерьеры любoй слoжнoсти — от частных дo oбщественных, от квартир и кoттеджей до oфисoв, барoв и рестoранoв.

В свoей рабoте девушки рукoвoдствуются принципом: не бывает двух oдинаковых прoектoв, так как самая важная деталь при сoздании интерьера —­ это его идея, а oна всегда индивидуальна.

Девиз студии: «Мы не делаем стандартные проекты, мы вoплoщаем вашу мечту и сoздаём настроение».

desapt.ru Квартира стилизована под американский стиль с небольшими эклектичными элементами. В интерьере реализованы насыщенные пастельные оттенки, такие как тёплый коричневый, серый, бежевый, оливковый, графитовый и белый. Использованы разнообразные световые сценарии, чтобы правильно осветить, выделить и обыграть помещение.

По эскизам дизайнера планируется заказать кухонный гарнитур с островом, шкафы в две гардеробные и прачечную; панель для ванной из камня и конструкцию из гипсокартона в детскую с антресольным уровнем, а также разнообразные многоуровневые потолки и подиумы, ниши со вставками из стекла и подсветками.

Кухонный гарнитур выполнила компания Virs, всего за полгода авторы получили отличное немецкое качество, укомплектованное техникой Neff, Falmec и Liebherr.

Для гостиной выбран диван компании Albert & Shtein. Предпочтение этому бренду отдано в первую очередь благодаря огромному разнообразию диванов-трансформеров и совершенно потрясающей, по признанию авторов проекта, подборке текстиля. Раскладные столы — BoConcept.

В спальне использованы предметы мебели компании от Dream Land. Санузлы оборудованы техникой от Grohe, Hansgrohe и JacobDelafon. Краски выбраны из разнообразия компании Manders, полы — компании Finex, а двери — компании «Волховец».

В интерьере использованы разнообразные розетки, молдинги, плинтусы, наличники, стеновые панели, а также самый различный накладной декор.

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