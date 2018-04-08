Как просто и быстро преобразить интерьер: 10 советов от профи

Как преобразить надоевший интерьер всего за пару дней, не прилагая особых усилий? Архитектор Елена Булагина предлагает десять ответов на этот вопрос.

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Елена Булагина, архитектор

Елена окончила с отличием Самарский государственный архитектурно-строительный университет, архитектурный факультет. У неё много реализованных проектов жилых и общественных помещений в Москве, Самаре, Калининграде, Владивостоке и других городах России, а также в ближнем зарубежье. Работает главным архитектором в архитектурном бюро «Капитель». В работе руководствуется принципом — максимум эффективности при разумном финансировании.

1. Поменяйте источник освещения

— Можно заменить одну люстру на другую или поменять место расположения светильника — торшера или настольной лампы, и комната сразу преобразится. А ещё можно заменить обычную лампочку на цветную или к основному освещению добавить неоновую подсветку. Вот увидите, в новом свете помещение будет восприниматься совсем иначе.

2. Переставьте мебель

Способ изменить надоевший интерьер, которым пользовались ещё во времена СССР за неимением возможности приобрести новую мебель. Зонировать комнату столом, шкафом или, наоборот, создать в центре свободную зону, правильно расставить акценты, выставить на передний план то, что пряталось в самом дальнем углу. Будет совсем другой вид!

3. Избавьтесь от лишнего

Привязываться к вещам опасно, особенно если они уже давно отслужили своё. Не бойтесь избавляться от штор, которые достались от бабушки, или от стола, который еле держится на сломанных ножках. Без этих предметов интерьера в комнате станет легче дышать, изменится настроение, и вскоре вы найдёте старым вещам оригинальную замену.

4. Добавьте яркий ковёр

Да-да, последние годы нас призывали от них избавляться. Но яркие, необычные принты, сочные краски и таинственные узоры снова в моде. Скрыть дефект на полу или просто разбавить скучный интерьер при помощи ковра проще всего. И кстати, на стену его тоже можно повесить. Только этот шаг нужно хорошо обдумать.

5. Повесьте на стены правильные картины и фотографии

Картина может полностью поменять ваше отношение к комнате и сделать её более выразительной. К примеру, изображение мчащейся лошади придаст интерьеру динамику. Чёрно-белые изображения подчеркнут современный интерьер, цветочные — прованс, а яркие абстракции будут уместны в минимализме или скандинавском интерьере. Фантазируйте — и результат вас обязательно порадует!

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6. Перекрасьте любую часть интерьера

И речь идёт не о глобальной окраске всей комнаты. Достаточно выделить одну стену или её часть, а то и пойти совсем простым путём и заняться перекраской мебели. Например, обновить каркас кресла или полки в шкафу, ножки у стула. Даже дверные ручки в новом цвете способны изменить комнату до неузнаваемости!

7. Подберите новые обои

Чувствуете, что без полной реставрации стен не обойтись? С помощью правильных обоев можно не только изменить внешний вид помещения, но и сделать его более практичным. Например, с обоями под окраску будет проще внести изменения в интерьер, когда вам снова захочется чего-то новенького. А ещё это отличный выход, если в доме есть дети.

8. Используйте в оформлении молдинги

С их помощью можно зонировать стены, выделить какую-то конкретную зону, например для телевизора, акцентировать внимание на конкретной стене или предмете мебели. Молдинги могут быть одного цвета со стеной или, наоборот, контрастного. А если использовать широкий молдинг — потолочный карниз — в небольшом помещении, то высота потолка визуально увеличится.

9. Приобретите стикеры и наклейки для стен

Когда-то с их помощью было модно оживлять детские комнаты. Ребёнка точно порадуют любимые мультперсонажи и яркие картинки на стенах. Стикеры для «взрослых» комнат тоже существуют и выглядят очень здорово. Как правило, их можно без труда снять.

10. Украсьте интерьер декоративными подушками

Главный плюс — можно не мучиться с цветовой гаммой. Подушки могут быть разноцветными, с разными принтами и разных размеров. Главное, что скучный интерьер они точно разбавят и придадут ему изюминку.

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