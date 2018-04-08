Английский стиль в дизайне загородного дома: 40 примеров

Английский стиль в архитектуре частных домов очень востребован в России. Его популярности способствуют и детализированные имитации. А благодаря универсальности и адаптивности декоративных приёмов английский стиль идеально подходит как для коттеджей, так и для таунхаусов и особняков.

Для домов в английском стиле характерна облицовка из красного или тёмно-коричневого кирпича (есть также варианты с бежевым и серым цветом фасадов), а также светлого камня. Часто дизайнеры используют такие декоративные элементы, как парадное крыльцо с колоннами, а окна нередко дополнены расстекловкой, есть эркеры (для столовой и гостиной), в особняках встречаются зимние сады и пристройки.

Марина Бочарова, архитектор:

— Английский стиль очень популярен в Подмосковье, потому что для строительства и отделки фасадов часто используют кирпич. Английские же дизайнерские приёмы отлично дополняют наши традиции. Речь идёт о грамотном подходе к выбору элементов английского стиля, а не его интерпретаций.

перейти на профиль

Английский дом можно узнать по традиционному облику: для георгианского стиля характерны строго симметричные фасады, для «Тюдора» — отделка фахверком, а в классическом английском стиле мы увидим образ идеального европейского дома для семьи — статного, прямоугольного, с несколькими эркерами. У домов в английском стиле часто бывает жилая мансарда, но не с окнами в кровле, а со стандартными, на миниатюрных декоративных фронтонах.

Марина Бочарова, архитектор:

— Английский стиль отлично подходит для семейного дома — презентабельного, скорее городского, чем провинциального.

перейти на профиль

В Великобритании английский стиль бывает очень разным, как и в США, где он тоже получил очень широкое распространение. Английский стиль выбирают для дизайна таунхауса, частного дома или особняка, с эркерами или строго прямоугольным исполнением, как воплощение викторианской, георгианской или эдвардианской эпохи. В России английский стиль чаще всего представлен «набором» дизайнерских приёмов в оформлении фасада и планировок, популярных на всей территории Соединённого Королевства.

Планировка дома в английском стиле чаще всего бывает типичной в самом хорошем смысле этого слова. Внизу находится большая кухня с парадной столовой (иногда это разные помещения, иногда совмещённые), большая гостиная с камином и зоной эркера, а также отдельный кабинет (или гостевая спальня, на выбор). Кстати, часто бывает, что каминов на первом этаже сразу два. Наверху есть 4-5 спален с ванными комнатами и гардеробными, эти помещения расположены строго по углам здания.

Купить дом в английском стиле — значит получить коттедж, который очень похож на родовое гнездо. Такой проект не выглядит новой постройкой со всеми минусами первоначальной необустроенности. Напротив, он сразу смотрится как особняк, который передаётся из поколения в поколение.

Марина Бочарова, архитектор:

— В домах и коттеджах в английском стиле часто есть эркеры в зоне столовой или гостиной, иногда в главной спальне и детской. Эту особенность можно выигрышно подать при последующем оформлении интерьера.

перейти на профиль Статьи по теме Средиземноморский стиль в интерьере: гостиная в загородном доме 40 спален в викторианском стиле

Английский стиль чрезвычайно популярен в Подмосковье благодаря тому, что всегда базируется на кирпиче — материале, который очень распространён и доступен в России.

Дома в этом стиле есть в разных коттеджных посёлках: «Гайд Парк», «Британика», «Парквилл», «Праймвиль», «Английский парк», «Азарово», «Новое Лапино», «Раздоры» и «Раздоры-2», «Английский квартал», «Английский квартал в Аносино», таунхаусы в «Московских далях» и многих других.

Читайте также:

Что такое энергоэффективный дом и стоит ли его строить

Плюсы и минусы дома с мансардой: факты и советы

5 интересных стилей в архитектуре США