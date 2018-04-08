Брутальный стильный лофт на площади 38 метров

В этом проекте дизайнеры реализовали все пожелания заказчика: использование натуральных фактур, многоуровневого света, каждого сантиметра пространства.

Tania Zarieva Design

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Татьяна Зарьева — дизайнер-универсал, основательница бренда Tania Zarieva Design. Профессионально работает с 2008 года. Татьяна окончила очное отделение Уральской архитектурно-художественной академии и Британского университета Хаддерсфилда.

Занимается комплексным проектированием недвижимости interior + exterior + landscape, от идеи до реализации. В её портфолио более 50 объектов разного назначения, от квартир и домов до ресторанов и офисов. Самый известный из последних — проект клубного ресторана Svoymoscow.

Дизайнеру близки актуальные индивидуальные интерьеры — от фьюжна, лофта до «эмоционального минимализма», где особое внимание уделяется разработке деталей, технологичности и экономической обоснованности решений.

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Компактный, но функциональный лофт для холостяка расположился на 17 этаже многоэтажки на Садово-Триумфальной улице Москвы. Отличное место для работы и отдыха, с великолепным видом на центр столицы.

Благодаря новому зонированию квартиры, всего на 38 квадратных метрах удалось разместить отличный кабинет в зоне лоджии и барную стойку, сидя за которой вечером с бокалом вина можно наслаждаться чудным видом ночного города.

В гостиной дизайнер использовала систему шкаф-кровать — и лёгким движением руки стена за диваном превращается в кровать. На кухне, в колонне слева, удачно разместилась техника — встроенный холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф и кофемашина. Так как владелец квартиры практически не готовит дома, на рабочей столешнице дизайнеры установили варочную панель на две конфорки, что позволило увеличить зону стола для завтраков. Довольный клиент — счастье дизайнера!

Интерьер гостиной с кроватью-трансформером.

В этой комнате три группы освещения, каждую из них можно регулировать отдельно, тем самым задавая разные сценарии, от яркого строго офисного, до приглушённо-расслабляющего, как в club lounge.

Стеклянная раздвижная перегородка отделяет кухню от гостиной, если вдруг возникнет необходимость разделить два помещения.

Выполняя пожелание заказчика, дизайнер ушла от классической кухни для готовки, так как молодой человек предпочитает есть вне дома. Здесь это дополнительное рабочее место, при этом все стандартные кухонные функции сохранены.

На лоджии — барная стойка с навесными стеллажами для декора и вина. В процессе реализации дизайнеры отказались от стеклянной перегородки, чтобы ещё больше увеличить пространство гостиной и не закрывать чудесный вид из окна.

Открытый стеллаж отделяет кабинет от барной зоны, визуально не загромождая пространство.

Компактное рабочее место для хозяина квартиры.

В прихожей дизайнер увеличила пространство за счёт использования зеркал.

Основные текстуры интерьера: декоративная штукатурка, арт-бетон светлого и тёмного оттенков. Это практично и выглядит весьма брутально, то что нужно для мужского интерьера. Дизайнер применила также шпон американского ореха, чёрные акценты из металла на светильниках и фурнитуре мебели.

В ванной использованы плитка и керамогранит из разных коллекций, материалы отличаются по размеру и текстуре. Контраст — одно из главных правил удачного интерьера!

Справа от подвесного унитаза — шкаф, в который вписана стиральная машина и полки для хранения бытовых принадлежностей. Дизайнеры строго следовали задаче — использовать каждый сантиметр.

Двери из шпона ореха, который использован на фасадах кухни, гостиной и прихожей, — завершающий элемент в палитре мужского лофта.

Планировка квартиры.

Бренды использованные в проекте:

Керамогранит на полу — Porcelanosa.

Отделка стен — декоративная штукатурка под бетон Mariotto.

Паркетная доска в гостиной — Coswick.

Входная дверь — «Ягуар».

Межкомнатная дверь — Planum 0010 (орех «Бренди»).

Визуализатор проекта: Артём Дрогин.

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