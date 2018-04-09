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Названы предметы, которые опасно долго хранить
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Названы предметы, которые опасно долго хранить 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: Pixabay
Ученые выяснили, сколько времени можно пользоваться губкой для мытья посуды, зубной щеткой и даже пластиковыми контейнерами для еды.
Специалисты составили список популярных бытовых предметов, которые многие привыкли хранить годами, однако они представляют опасность для своих владельцев, сообщает Independent.
И первыми в этом списке стали зубные щетки, которые, по словам дантистов, необходимо менять не реже, чем раз в три месяца. И такой долгий срок использования может себе позволить только тот человек, у которого нет проблем с зубами. При этом, если вы переболели даже простудой, зубную щетку стоит заменить.
Расческу для волос ученые советуют менять раз в год, а мыть не реже раза в неделю. А вот срок жизни домашних тапочек составляет всего полгода, как и пластиковых контейнеров для еды.
Губку для мытья посуды лучше менять раз в неделю. По словам исследователей, в ней могут появиться патогенные бактерии, в том числе те, которые провоцируют менингит и сепсис.
Чуть дольше можно не менять полотенца — один год. Срок службы подушек составляет не более трех лет, а матраса — восемь лет. Любимый бабушкин ковер, по мнению исследователей, тоже стоит выбросить — он должен находится в доме не более пяти лет.
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