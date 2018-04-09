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Стекло, бетон и балки на потолке: темный лофт студии CENS architects
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Стекло, бетон и балки на потолке: темный лофт студии CENS architects 

Inmyroom 50 минут назад
Фото: Inmyroom
Семейной паре было важно сохранить целостный объем помещения — не делить его на комнатки, а оставить воздушным и легким. Поэтому архитекторы студии CENS architects заменили стену между кухней и гостиной стеклянной перегородкой.
Чтобы добиться ощущения глубины в небольшой квартире и при этом сохранить единое пространство, гостиную и кухню разделили стеклянной перегородкой. При этом именно кухня стала главным помещением в квартире, откуда можно попасть в более приватную и камерную гостиную.
Спальню изолировали, для этого возвели перегородку из красного кирпича. «Его фактуру сохранили, что добавило интерьеру ощущение „небрежного“ уюта», — рассказывают архитекторы.
Для оформления потолка использовали штукатурку под бетон — она подчеркивает стилистику интерьера в стиле лофт. Декоративные балки были пожеланием заказчиков: они не хотели терять высоту потолка (а он здесь почти трехметровый), поэтому таким способом «спрятали» коммуникации.
Архитекторы студии CENS architects дали проекту название Dark Loft: он выполнен в довольно темной палитре. Большинство стен окрасили в графитовый цвет, за исключением спальни, где в качества акцента использовали оттенок Vardo.
Основную функцию хранения взяли на себя всего два шкафа — в спальне и в прихожей. Их сделали на заказ по эскизам дизайнеров.
На кухне выбрали довольно вместительный гарнитур. Нижние шкафы с фасадами из темного дерева продлили почти по всей длине комнаты. А над верхними шкафами с современным фасадом в цвет стен установили еще один ряд антресолей для предметов редкого использования.
При подборе мебели руководствовались только ее функциональностью. «На самом деле все задачи решены планировкой и отделкой, мебельные элементы должны лишь поддержать идею и выполнить свою основную функцию, — отметили авторы проекта. — Поэтому свой выбор мы остановили на дизайнерской мебели местного производителя».
Холл Отделка: краска, Farrow & Ball Напольное покрытие: плитка, Chic Collection Roy  Гостиная Отделка: краска, Farrow & Ball Напольное покрытие: паркет
Кухня Отделка: краска, Farrow & Ball; плитка Metro, Ape Ceramica Напольное покрытие: керамогранит, Heritage Black Бытовая техника: Bosch
Спальня Отделка: краска, Farrow & Ball Напольное покрытие: паркет Мебель: Jusk
Ванная комната Отделка: краска, Farrow & Ball; керамогранит, Fiorano Напольное покрытие: керамогранит, Windsor iroko, Ceramika Konskie
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