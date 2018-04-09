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8 классных товаров ИКЕА, которые скоро появятся в продаже
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8 классных товаров ИКЕА, которые скоро появятся в продаже 

Inmyroom 50 минут назад
Фото: Inmyroom
Один из главных трендов года — стиль ваби-саби, основной посыл которого — «красота в несовершенстве». Именно такие вещи появятся в апрельской коллекции ИКЕА — из натуральных материалов, с грубыми текстурами, но при этом функциональные и технологичные.
Подходит для самых нестандартных квартир и самого ограниченного бюджета. ОПХУС — это модульная система хранения, которую можно использовать в любой комнате в самых разных вариациях, комбинируя элементы как угодно.
Его можно поставить у кровати как журнальный стол, а можно использовать при сервировке. А еще этот столик со съемным подносом складывается и не занимает лишнего места.
Дизайн чехлов ФРАНСИНЕ из шерсти, акрила и хлопка вдохновлен рисунками инков и выполнен в теплых земляных оттенках, которые вносят в интерьер ощущение близости к природе.
Корзины СНИДАД можно использовать самыми разными способами. Они сделана из ротанга — натурального материала, который в природе обвивает лозой деревья. В таких корзинах удобно хранить вещи, которыми вы пользуетесь каждый день, — например, пледы и одеяла.
Ваза ПЕППАРКОРН была разработана при участии флориста, поэтому у нее идеальные пропорции для цветов любой высоты. Благодаря оптимальной ширине горлышка, в этой вазе из синего стекла будет одинаково хорошо смотреться и целый букет, и отдельная ветка.
Этот смеситель может стать одним из центральных элементов дизайна кухни. Под его высоким носиком будет удобно мыть даже большие кастрюли и сковороды. Конструкция смесителя соответствует самым передовым стандартам и позволяет сокращать расход воды, а значит, экономить на оплате коммунальных услуг.
Ее дизайн разрабатывался под вдохновением от работы профессиональных поваров, но адаптирован для домашнего использования. В систему входят накладная шина, деревянные и стальные полки, решетки для хранения, магнитная планка для ножей, контейнеры, крючки и магнитные зажимы.
Каждый такой ковер соткан вручную мастерами из Индии и Бангладеш из шерсти — поэтому орнамент всегда уникален.
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