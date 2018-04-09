Интерьерный нормкор: тренд или банальность? Мнение экспертов

Впервые о нормкоре (norm — норма + core — ядро, сердцевина) мир услышал в конце 2013 года — в fashion-индустрии. Тогда на смену ярким нарядам пришла тенденция «нормальной», неброской одежды прямого или мешковатого кроя базовых цветов из натуральных тканей.

Нормкор в интерьерах появился примерно в то же время. Универсальный дизайн в светлых тонах сменил помпезную классику, которая стояла во главе в 2000-х.

В этой статье мы расскажем, как распознать нормкор в интерьерах и спросим мнение экспертов: нормкор — рациональный тренд или скучное решение?

В дизайне интерьеров, как и во многих других сферах, ощущается экономический спад. Многие стремятся к тому, чтобы сделать универсальный интерьер, который будет жить вне времени и моды и не потребует скорого обновления и постоянных вложений. В этом смысле нормкор полностью соответствует потребностям экономии и рационального потребления.

Интерьеры, созданные в такой концепции, сложно отнести к определенному стилю. В них угадываются черты одновременно скандинавского стиля, японского минимализма и неброского модерна.

Так как во главе нормкора стоит понятие «дизайн на все времена», мебель для таких интерьеров подбирают простых форм и базовых неброских цветов, чтобы она сочеталась с любыми аксессуарами и не скоро надоела. Мебель не должна быть крупной, актуальны встроенные модели.

Практически в каждой коллекции популярных брендов масс-маркета и на модных выставках можно встретить подобные примеры. Условно — угловой или прямой диван на деревянных ножках с тканевой обивкой серого цвета.

Серые, коричневые и бежевые оттенки — это нейтральная база, которая для большинства представляется безопасной и комфортной для жизни. В качестве дополнений можно использовать бледно-голубой, хаки, бордовые тона и темно-синие.

Дерево, лен, хлопок, стекло — правильные и подходящие материалы для рационального интерьера. Натуральные материалы красиво «старятся» и не выходят из моды, что полностью соответствует концепции.

Достаточно посмотреть на коллекции магазинов домашних аксессуаров и текстиля. Даже простой масс-маркет диктует нам эти тренды.

В базовый интерьер легко добавить индивидуальности, расставив акценты с помощью аксессуаров. Например, повесить картину, написанную своей рукой, или фото. Сменить текстиль в спальне и гостиной и поставить вазу с цветами — это простые и бюджетные способы добавить ярких деталей.

Мы попросили профессиональных дизайнеров дать короткий комментарий: нормкор — это рациональный тренд или банальность? И вот, что они нам ответили.

«Это явление актуально времени. Все больше людей стремятся к унификации. В интерьере присутствует общая тенденция: сдержанная отделка и яркий декор. Таким методом создаются интересные и самобытные интерьеры».

«Я считаю, что вообще само появление нормкора — это ответ на многолетний диктат моды. Маятник резко качнулся в другую сторону, что и привело к возникновению понятия нормкор. Стремление быть как все противоречит самой человеческой природе, так как любой человек считает себя уникальным, особенным.

Мы говорим о моде и об интерьерах. При наличии выбора, осознанно вряд ли кто-то выберет обезличенность. Если только для того, чтобы через этот выбор показать собственную уникальность. Как бы парадоксально это не звучало».

«Понятие интерьерный нормкор само по себе не может быть банальным.

Банальными и скучными могут быть только идеи и решения самих архитекторов/дизайнеров/

декораторов. Нормкор — это удобно и функционально прежде всего. Это та канва, на основе которой формируется базовое понятие интерьера.

Сейчас мы во всем наблюдаем общее стремление к естественности, природному и натуральному. И внешняя, возможно, визуальная простота позволяет дизайнерам сфокусироваться на интересных материалах, тканях и отделках.

Конечно, каждый из нас индивидуален, со своими характерными потребностями и особенностями. И не всем подходит такой спокойный интерьерный нормкор».

Ваше мнение: считаете ли вы нормкор признаком рациональности и хорошего вкуса или наоборот, обезличиванием интерьера?