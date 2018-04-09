Санузел может быть удобным: советы по выбору инсталляции

Инсталляция для унитаза — это отличное решение прежде всего для тех, кому важна эстетика и лёгкость в интерьере санузла. Ведь инсталляция позволяет спрятать от глаз накопительный бачок и соединение с канализацией, водопроводом и электрикой.

А ещё благодаря специальному креплению унитаз можно присоединить к любой стене или углу, и он окажется в подвешенном состоянии. Самые сложные вопросы, которые возникают при выборе инсталляции, разобрала Анна Малышкина.

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Анна Малышкина, дизайнер интерьеров

Инженер-строитель по первому образованию, Анна однажды попала на выставку ландшафтного дизайна и с тех пор решила переквалифицироваться в дизайнера интерьеров.

Окончила МГХПА им. Строганова.

eskizme.ru — Чтобы установить инсталляцию для подвесного унитаза, её раму закрепляют в заранее подготовленной нише, затем монтируют шпильки для чаши, проводят отделку, устанавливают чашу и закрывают всю конструкцию чистовыми отделочными материалами. В результате видно будет только сам подвесной унитаз и копку смыва — всё остальное будет надёжно спрятано от глаз.

Чтобы правильно выбрать инсталляцию, вам придётся обратить внимание на два основных пункта: способ крепления рамы и кнопку смыва.

Выбор способа крепления

Если стена капитальная, бетонная или кирпичная, то инсталляция крепится прямо к ней анкерными болтами, без контакта с полом. Для устойчивости сантехники рекомендуют устанавливать конструкцию в нишу или обкладывать кирпичом. Кстати, иногда застройщики сами оставляют ниши для инсталляций.

Если стены тонкие, то лучше использовать инсталляцию, где основная нагрузка приходится на пол, а не на стены — за счёт дополнительных опор. Мощные «лапы» таких опор словно держатся за пол, что позволяет находить интересные планировочные решения в больших ванных комнатах.

И третий способ крепления — угловые кронштейны, которые позволяют закрепить инсталляцию в углу без какой-либо дополнительной стенки. Но цена у такого крепления выше, чем у других, поэтому имеет смысл сравнить затраты на строительство угловой стенки и самой конструкции.

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Выбор кнопки

Ваша инсталляция может поддерживать не каждый формат кнопки. Поэтому логично сначала выбрать кнопку, а уже потом инсталляцию.

Механическая кнопка — это та, что находится у вас за спиной над подвесным унитазом. Обычно она состоит из двух частей — для маленького и большого объёма воды. За кнопкой скрывается ревизионный лючок для обслуживания инсталляции, и толщина стены при этом должна быть не больше 7 сантиметров.

А вот если инсталляцию надо спрятать поглубже, то лучше установить пневмокнопку. Она может быть удалена от сливного бачка на расстояние до двух метров. Её можно расположить в любом удобном месте — под рукой, встроить в мебель.

Если вы идёте в ногу со временем и нажимать кнопки уже давно разучились, то сенсорное управление — то, что вам нужно. Установка при этом возможна в любом удобном для вас месте.

Бесконтактная панель смыва просто создана для тех, кто считает, что гигиена важнее всего. Не нужно прикасаться — просто поднесите руку к кнопке.

Кнопка с инфракрасным датчиком не требует от вас вообще никаких действий: она сама знает, когда ей сработать.

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