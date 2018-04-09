Как сделать ванную ещё удобнее: 15 примеров размещения ящиков под раковиной

В ванной важен каждый сантиметр, но вы можете быть уверены в одном: если в ванной есть раковина, то место под ней просто предназначено для хранения всего самого нужного — от полотенец до чистящих средств. Давайте разберёмся, как обустроить это пространство эффективно, удобно и красиво.

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Встроенные и незаметные ящики

Встроенные тумбы для хранения в закрытом виде выглядят как неотъемлемая часть дизайна раковины и ванной в целом. Только вы будете знать, что находится внутри — а места там предостаточно для всех мелочей.

Напольная тумба

Напольная тумба имеет множество преимуществ. Обычно она предусматривает несколько ящиков на разном уровне, иногда даже открытые полки, где можно хранить полотенца. Мебель закрывает водяные трубы под раковиной и прячет подальше неприглядные предметы, вроде вёдер, моющих средств и губок. Минус — этот довольно массивный предмет мебели хоть и может вместить даже две раковины в семейной ванной, но при этом «съедает» немало пространства, на которое у вас могли быть другие планы.

Навесная тумба

Навесная тумба крепится на стену и выглядит легче, чем напольная, имея не меньше уголков для хранения. Минус — прикрепить её, например, к гипсокартону проблематично, слишком тяжёлая конструкция.

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Угловая тумба

В маленькой ванной размещение раковины и ящиков под ней в углу решает множество проблем. Углы — место, которое обычно пропадает зря, поэтому в продаже всё чаще появляется мебель той формы, что вписывается в них идеально. Но чтобы перенести в угол всё то, что сопровождает использование раковины — свет и водные коммуникации, всё же придётся приложить усилия.

Открытые полки

Если места хватает, под раковиной можно разместить и открытые полки: здесь удобно хранить, например, свёрнутые запасные полотенца. Но помните, что беспорядок зрительно уменьшает пространство — по возможности используйте для хранения мелочей ящики и корзинки разных размеров.

Выдвижные вертикальные полки

Удобны для хранения баночек, соусов и специй на кухне, полочки в ванной прекрасно спрячут флакончики лака, шампуни и другие мелочи. Узкие и вертикальные — экономят пространство. Другой вариант — оборудовать в них место для фена и щипцов для завивки и встроить электрическую розетку, чтобы заниматься причёской «не отходя от кассы».

Наклонные полки

Полки, которые нужно наклонить на себя, чтобы заглянуть внутрь, занимают гораздо меньше места в открытом состоянии, чем обычные ящики. Хороши для хранения губок, щёток, а ещё сюда можно встроить корзину для белья, которое пора выстирать.

Тележки для хранения

Разместите под раковиной сервировочную тележку — очень удобно для хранения. Да ещё и легко выдвинуть и передвинуть. Плюс — смотрится легко и современно.

Органайзеры

Органайзеры для хранения в ванной специально сконструированы так, чтобы помещаться под раковиной. Они скроют всё ненужное и обеспечат лёгкий доступ к необходимому.

Полки сложной конфигурации

Например, под раковиной у вас находятся не только трубы, но и другие сооружения: фильтры, счётчики, к которым нужно обеспечить доступ. Тогда хорошо бы предусмотреть такую конфигурацию полок, чтобы не мешать работе приборов и не терять места.

За занавеской

Предусмотрите раздвижную занавеску или «юбку» под раковиной. Тогда ящики и полки могут быть какими угодно — видеть вы будете только узор текстиля. Кстати, лучше выбрать непромокаемый материал и помнить, что это приём, характерный, скорее, для прованса и кантри, но не для индустриального стиля в ванной.

Корзины

Если не хотите ставить под раковиной мебель, полки, ящики, тумбу или органайзер — поставьте хотя бы корзину. И определитесь, что в ней будет — грязное бельё или запас чистых полотенец.

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Держатели для полотенец

Если вы счастливый обладатель большой ванной — тумбочки, полки и прочие места хранения и их размещение могут не представлять никакой проблемы. Возможно, вам удобно хранить вещи подальше от раковины с её сложной конфигурацией и постоянной влажностью. Но предусмотреть под ней хотя бы штангу для хранения полотенец (возможно даже сушки, если это штанга с подогревом) — это разумно.

Комоды

Для мебели, созданной специально для ванной, характерны определённые черты — обтекаемые линии, гладкие блестящие материалы. Но эти комоды выглядят так, как будто были перенесены сюда из столовой или гостиной. Антикварная находка или современная дизайнерская идея — такая мебель делает ванную уникальной. Красоте и функциональности это ничуть не мешает — лишь бы вписывалось в общий стиль.

Неожиданные идеи

Мы уверены: для необычных ванных комнат найдётся ещё много невероятных идей размещения мест хранения под раковиной. Обратите внимание на эти: используйте пуфик для того, чтобы спокойно нанести макияж перед зеркалом и спрятать всё нужное внутри или поставьте под раковиной ящик из-под фруктов для запасных полотенец.

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