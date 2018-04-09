Как оформить квартиру в мансарде функционально и стильно: 7 полезных советов

Что нужно учесть при ремонте квартиры в мансарде?

1. Утепление

Комфортная температура в холодное время года в мансарде напрямую зависит от того, как устраивалась кровля, и от технологий строительства. В отличие от обычного этажа, кровля в мансарде должна быть утеплена. К этому предъявляются высокие требования, так как потери тепла через крышу могут достигать 25%, а изоляционные материалы способны существенно снизить расходы на отопление.

Фото: Instagram veluxgroup

2. Кондиционирование

Если зимой стоит подумать об утеплении в мансарде, то летом — о кондиционерах для охлаждения. В помещении под крышей часто бывает жарко и душно, особенно в южных регионах, где много солнца.

Фото: Instagram tvoimebli

3. Шумоизоляция пола

Напольное покрытие нуждается в дополнительной шумоизоляции, чтобы соседи с нижнего этажа не слышали каждый шаг жильцов.

Фото: Instagram nasze.poddasze

4. Окна

Квартира в мансарде нуждается в хорошем естественном освещении. Окна могут располагаться как на вертикальных стенах, так и на скате крыши. И это самое большое преимущество мансардных квартир — окна, которые позволяют смотреть прямо в небо.

Фото: Instagram peacocks_and_honey

Кстати, окна, направленные в небо, дают на 40% больше освещения своих вертикальных аналогов.

Советы по оформлению квартиры в мансарде

1. Выбор стиля

Первый, который напрашивается сам собой, — стиль лофт. Ведь в переводе с английского loft означает именно чердак (помещение под крышей). При достаточной высоте стен можно оформить их традиционным для лофта коричневым кирпичом, а потолки оставить белыми, чтобы они не «нависали» над полом.

Фото: Instagram polkastudio_dekoracje

Второй возможный стиль, который подойдет квартире в мансарде, — скандинавский. Традиционная светлая отделка и «теплые» натуральные материалы добавят уюта.

Фото: Instagram shepit_workshop

Современный минимализм тоже подойдет. Используйте светлые оттенки в мебели и отделке и минимум предметов, чтобы добавить легкости и свободы пространству.

Фото: Instagram homeqz

2. Планировка

Для квартиры в мансарде одно из самых удачных решений — свободная планировка, когда перегородок почти нет, разве что для санузла, а кухня объединена с гостиной или гостиной-спальней. Тогда пространство будет казаться больше и воздушней.

Фото: Instagram marzena.marideko

3. Расположение мебели в разных комнатах

Спальня

Одна из лучших идей — расположить кровать в мансарде спинкой к окну на скате потолка и наблюдать за ночным и утренним небом. Также есть вариант приставить кровать боком к простенку, но он вряд ли подойдет для спальни пары — будет неудобно.

Фото: Instagram nasze.poddasze

Приставить кровать можно и к стене рядом с окном, а в небольшом простенке оформить открытые полки для книг и декора.

Фото: Instagram ssl_kiev

Кухня

Кухню лучше всего выбирать без навесных шкафов или комбинировать открытые полки с ними. Если кухня угловая, одну из сторон можно приставить к стене над скатным потолком. Это добавит света и уюта.

Фото: Instagram addictedtodecorating

Гостиная

Поставить диван под скатной крышей и под окном расположить уютное кресло — что может быть лучше для времяпровождения?

Фото: Instagram interior_delux

Санузел

Если есть скат крыши в санузле, идеально поставить под него ванну. Получится настоящая релакс-зона у окна.

Фото: Instagram sk_krslon

Гардеробная

Некоторые дизайнеры предлагают оформить под скатом крыши импровизированную гардеробную. Мы нашли для вас идею, которой можно вдохновиться.

Фото: Instagram spaceslideuk