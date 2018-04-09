Как разместить все необходимое в маленькой спальне: 11 хитростей

1. Кровать-чердак

Простое и эффективное решение для миниатюрных спален — выбор в пользу кровати-чердака. Это позволит разместить спальное место на «втором ярусе», выгадав дополнительное пространство для организации зоны отдыха или домашнего мини-офиса.

Современные производители предлагают немало моделей кроватей-чердаков, однако имеются у них и весомые минусы: необходимость пользоваться лестницей для подъема и спуска, а также неудобство использования в помещениях с низкими потолками.

2. Система хранения вокруг кровати

Если вам необходима вместительная система хранения в спальне, но места для нее не так много, откажитесь от прикроватных тумб и замените их на полноценные шкафы или стеллажи.

Фото: Instagram interior_motif

Не забывайте и про место над кроватью: его также можно задействовать с пользой.

Фото: Instagram harryjamesinteriors

3. Подвесы и бра Не занимайте прикроватные тумбочки настольными светильниками — выбирайте подвесы или бра. В самых миниатюрных комнатах это позволит и вовсе обойтись без тумб, при этом сохранив необходимые сценарии освещения.

Фото: jm.se 4. Полки вместо прикроватных тумб

В небольшой спальне на счету буквально каждый сантиметр, именно поэтому имеет смысл отказываться от всего лишнего в пользу более компактных и универсальных вариантов. К примеру, заменив прикроватные тумбочки на миниатюрные полки, можно выгадать еще немного места и визуально облегчить интерьер.

Фото: Instagram emmajane_design

Еще один стильный и компактный вариант — замена прикроватных тумб на мини-стеллажи в виде лестниц. Полностью вопрос хранения они, конечно, не решают, зато прекрасно выполняют роли вешалки и полочки для мелочей.

Фото: Instagram katehirschman

5. Комоды вместо прикроватных тумб

Можно пойти и несколько иным путем: если в спальне есть возможность свободно расположить полноразмерную прикроватную тумбу, откажитесь от нее в пользу компактного комода. Он займет примерно столько же места, но при этом вместит гораздо больше нужных вещей.

Фото: Instagram arighibianchi

6. Кровать с местом для хранения

Многофункциональные предметы мебели всегда выручают владельцев маленьких квартир. Обратите внимание на кровати с дополнительными функциями, позволяющими «выжать» из миниатюрной спальни еще больше. Кровати могут быть оснащены ящиками в основании или изголовье или подъемным механизмом, скрывающим дополнительное место для хранения.

Фото: Instagram christinemurphyrealtor

7. Шкаф с зеркальными дверцами

В вашей небольшой спальне нашлось место для шкафа? Выбирайте зеркальные дверцы: они не только зрительно растворят в пространстве громоздкий предмет мебели, но и визуально увеличат помещение.

Фото: Instagram californiaclosetsmemphis

8. Кровать-трансформер

Если ваша спальня представляет собой не только миниатюрную, но еще и единственную комнату в квартире, обратите взор в сторону кроватей-трансформеров. Они умеют быстро и довольно просто преобразовываться из зоны отдыха в полноценную спальню. Стоит такое удовольствие, конечно, не очень дешево, однако решит массу проблем и сэкономит драгоценные квадратные метры.

Фото: Flou

9. Надверная вешалка

Для случаев, когда спальня настолько мала, что в нее не помещается практически ничего, кроме кровати, существует практичный лайфхак — надверная вешалка. Она может как крепиться к дверному полотну, так и просто навешиваться на дверь сверху. Таким образом можно размещать некоторые вещи и подвесные органайзеры или плетеные корзины для мелочей.

Фото: Instagram maya__home

10. Пространство вокруг окна

Как ни странно, зачастую пространство по обеим сторонам от окна и над ним остается незадействованным даже в довольно небольших спальнях. А ведь там можно организовать вместительную систему хранения.

Дизайн: Stadshem

11. Подоконник

Чем меньше спальня, тем с большей эффективностью имеет смысл использовать имеющееся пространство. Не оставляйте пустовать подоконник: он может стать дополнительным местом хранения (к примеру, книг и шкатулок для мелочей) или даже заменить собой прикроватную тумбочку.

Дизайн: Maklarhuset