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Ушёл из жизни архангельский архитектор Вадим Кибирев
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Ушёл из жизни архангельский архитектор Вадим Кибирев 

АиФ Архангельск 3 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
7 апреля в Архангельске в возрасте 89 лет умер бывший главный архитектор Архангельской обалсти и Архангельска и заслуженный архитектор России Вадим Кибирев.
Вадим Михайлович родился в 1929 году во Владимирской области. Проектировал в Волгограде проспект Славы и площадь Павших борцов. В 1959 году перевёлся в Архангельск, где стал главным архитектором «Севпромпроекта», затем — главным архитектором города (он является автором проекта улицы Воскресенской, монумента Победы). В 1968 году стал главным архитектором области.
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