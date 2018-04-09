Ушёл из жизни архангельский архитектор Вадим Кибирев

7 апреля в Архангельске в возрасте 89 лет умер бывший главный архитектор Архангельской обалсти и Архангельска и заслуженный архитектор России Вадим Кибирев.

Вадим Михайлович родился в 1929 году во Владимирской области. Проектировал в Волгограде проспект Славы и площадь Павших борцов. В 1959 году перевёлся в Архангельск, где стал главным архитектором «Севпромпроекта», затем — главным архитектором города (он является автором проекта улицы Воскресенской, монумента Победы). В 1968 году стал главным архитектором области.