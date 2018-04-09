Маленькая гостиная: мнение экспертов, десятки советов и море идей

Зачем ломать стены, куда спрятать кабинет и как использовать солнечный свет на благо маленькой гостиной — в нашем сегодняшнем материале вы найдёте ответы не только на эти сложные интерьерные вопросы.

Маленькая гостиная — это далеко не приговор и вовсе не причина превращать комнату в неудобное хранилище для крохотного дивана и телевизора. Взгляните на ситуацию как на возможность проявить своё творческое начало и создать необычное, яркое пространство, где приятно проводить время в компании семьи и друзей.

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Маленькая гостиная — непростая комната для обустройства с учётом предъявляемых к ней требований. Гостиная должна быть красивой, стильной, удобной для гостей и простой в уборке. Однако всё просто — чтобы результат был сногсшибательным, стоит соблюдать два принципа, принимая каждое решение: учитывайте размеры и не усложняйте.

Оформляя маленькую гостиную, мы в первую очередь думаем о том, как заставить её казаться более просторной. Добиться нужного эффекта можно самыми разнообразными способами, даже такими, на первый взгляд, неоднозначными, как использование тёмных цветов и крупногабаритных предметов мебели. Однако чем сложнее декоративный приём, тем труднее его воплотить без профессионального дизайнерского контроля. Поэтому если вы занимаетесь оформлением маленькой гостиной самостоятельно и хотите избежать ошибок, воспользуйтесь наиболее простыми и проверенными советами, которыми поделились наши друзья-дизайнеры.

Благо современные технологии и материалы позволяют сейчас создавать индивидуальный интерьер, так что вам точно не грозят такие приключения, какие были у героев фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Что необходимо учесть и как с максимальной пользой использовать небольшую площадь комнаты?

Гостиная — универсальное пространство в доме. Там мы принимаем гостей, отдыхаем, работаем, собираемся на семейные ужины. И для всего этого нужно место, которого так часто не хватает. Как сделать небольшую гостиную просторной и удобной? Предлагаем 15 интересных идей.

К полку поклонников лофтов с каждым годом примыкает всё больше наших сограждан. Однако главная проблема малых площадей от этого не становится менее актуальной. Как ни странно, маленькие квартиры встречаются и в странах, где лофтовые пространства не считаются экзотикой и, как мы сегодня убедимся, метраж для таких квартир не становится камнем преткновения. Подробнее об этом нам расскажет дизайнер интерьеров Варвара Зеленецкая.

Мечтаете о домашней библиотеке, но в доме вряд ли найдётся отдельное помещение для книг? Выход один — совмещать! На примере проекта Екатерины Козловой показываем, как сделать из гостиной стильный читальный зал, соединив в интерьере мебель, современную технику и живопись.

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