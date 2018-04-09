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Потрясающий современный дом в форме звезды
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Потрясающий современный дом в форме звезды 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Маленький портовый городок Киджан в Южной Корее известен своими невероятными прибрежными пейзажами. Природа здесь и правда наполнена каким-то особенным спокойствием и торжественной тишиной.
В таком месте хочется подолгу сидеть, отдыхать и вести разговоры о смысле жизни. Так что устроить здесь кафе, где нет ничего лишнего, только единство с природой, было очень правильной идеей. Но над воплощением архитекторам пришлось подумать, и результат оказался ошеломляющим.
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Проект получился минималистичным и даже аскетичным: простые угловатые формы, бетон, никаких лишних украшений. И всё-таки здание вышло неповторимым, у него множество изюминок, которые не сразу бросаются в глаза.
Это, например, необычная форма, напоминающая морскую звезду. Хозяевам будущего кафе очень хотелось максимального обзора, чтобы посетители могли сами выбирать, на какую часть побережья им любоваться. Поэтому большие окна были расположены так, чтобы в поле зрения попадали лучшие виды.
Вторая оригинальная деталь — это множество уровней и ступенек, из которых состоит здание и которые плавно перетекают друг в друга.
И третья фишка, благодаря которой кафе вызывает у посетителей симпатию как особенно удобное, это несколько уникальных вариантов размещения. Предпочитаете классическое «кафешное» времяпрепровождение за столиком у окошка? Пожалуйте в основной, закрытый зал.
Хотите полюбоваться на каменистый берег и морские волны или погреться на солнышке? Займите себе местечко на смотровой площадке на крыше. Предпочитаете полудомашний отдых в тени деревьев у самой воды? Можете выбрать одну из мини-зон для отдыха — что-то среднее между пикником на природе и шезлонгом на пляже.
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Фотографии сделаны Kim Jaeyoon.
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