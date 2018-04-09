Весенняя переделка: 6 шагов к свежему интерьеру

Как часто мы пропускаем наступление весны! Простуды, авитаминоз и накопленная усталость не позволяют вовремя переключиться на новый лад. Так попробуем создать правильное настроение у себя дома — глядишь, и настоящая солнечная весна быстрее наступит и за окном и в душе. А как именно это сделать, мы спросили у арт-директора дизайн-бюро «Точка дизайна».

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В настоящее время развивает дизайн-студию «Точка дизайна». Помимо создания частных интерьеров, сотрудничает с ведущими российскими девелоперами. Является преподавателем Школы дизайна НИУ ВШЭ , ведёт авторский курс «Дизайн интерьера. Правила создания успешного проекта». Выступает с открытыми лекциями по тематике интерьерного дизайна и пишет статьи для ведущих интерьерных журналов и порталов. В прошлом — сооснователь студии «Победа дизайна». Входит в топ-100 лучших дизайнеров, по мнению журнала AD.

1. Текстиль и цветовая гамма

Пора убрать в шкаф тёплые пледы и шерстяные ковры и освободить место лёгким светлым текстильным элементам. Подушки пастельных оттенков с ненавязчивым растительным орнаментом будут прекрасно дополнять плетёные коврики и пледы. Используйте только натуральные ткани — лён, хлопок. На окнах достаточно будет оставить лёгкий тюль или рулонные шторы — впустите естественный свет в дом, это главный признак приближающейся весны!

2. Картины и постеры

Экспозицию картин можно также обновить по сезону — заменить на яркие постеры или акварельные наброски. Повесьте их группой или создайте коллаж из любимых образов.

3. Освещение

На образ интерьера очень сильно влияет освещение. Можно обновить абажуры или даже полностью поменять концепцию интерьера, используя свет. В весеннем интерьере прекрасно будут смотреться групповые стеклянные светильники, бумажные фонарики или разноцветные колокольчики.

4. Ажурные элементы мебели и декора

Вспомните весеннюю веранду — солнечный свет пробивается сквозь прутики спинок стульев, ажурные ножки стола. Лёгкая каркасная мебель, открытые полки и стеллажи будут более уместны в весеннем интерьере, придадут ему ощущение воздушности.

5. Зелень

Свежая зелень всегда добавляет интерьеру тепла. Расставьте по дому красивые кашпо с весенними луковичными цветами и радуйтесь тому, как начнут зацветать маленькие островки красок. И никакие ароматические свечи не потребуются!

6. Деревянные и плетёные элементы

Деревянные и пробковые элементы в декоре смотрятся очень естественно. Посуда, вазы, небольшие столики или пуфы из дерева или пробки добавят вашему интерьеру весеннего тепла.

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